Concorso letterario di Casa Sanremo Writers: annunciati i vincitori, numeri da record per l’edizione 2025

Casa Sanremo Bazr 2025 si contraddistingue per l’alto valore della sua offerta culturale e per la presenza di tanti momenti istituzionali di grande rilevanza. Uno dei fiori all’occhiello è il Concorso letterario nazionale “Casa Sanremo Writers”. Un concorso che è ormai appuntamento atteso ed ambito. Un Concorso che premia il talento, l’originalità e la creatività. Un Concorso fortemente voluto dal Patron Vincenzo Russolillo, che ha trasformato Casa Sanremo nella Casa della Cultura del Festival.

La Cerimonia di Premiazione, presentata dalla giornalista Grazia Serra, si apre con gli applausi all’ospite d’onore della serata, per consegnargli un prestigioso riconoscimento: Premio alla Carriera a Pablo Reyes, former member of Gipsy King. In occasione del 38° anniversario della canzone “Bamboleo”, un riconoscimento per lo straordinario contributo alla diffusione e alla preservazione dell’arte del flamenco nel mondo. La passione, la dedizione e il talento hanno reso immortale questa tradizione musicale, ispirando generazioni di artisti e appassionati.

Anche quest’anno il Concorso ha raggiunto numeri da record, interessando un pubblico davvero eterogeneo che comprende autori di qualità provenienti da tutte le Regioni italiane e da vari Stati esteri. Rinnovata e proficua la partnership con Rai Libri, che ha firmato l’ebook a distribuzione gratuita, con la prefazione di Lino Guanciale, contenente i racconti brevi finalisti del 2024. Quest’anno si è aggiunta la collaborazione con RaiPlay che ha mandato in onda gli appuntamenti speciali, condotti da Grazia Serra, con gli autori Rai Libri: Marco Carrara, Beppe Convertini e Savino Zaba.

Due le grandi novità di questa edizione: la nascita di Casa Sanremo Edizioni che ha già ben 5 Collane all’attivo e il Progetto di avvicinamento alla Lettura di Casa Sanremo Library con gli Istituti Penitenziari di Eboli e di Arienzo. Il Concorso vanta due Sezioni. La “Sezione Opere edite”, a tema libero, presieduta dalla nota giornalista e scrittrice Laura Delli Colli, Presidente del SNGCI (Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici). La “Sezione Racconti brevi”, presieduta da Lino Guanciale, attore, anzi educattore, eclettico dal grande talento, ottimo scrittore e vorace lettore. È il testimonial del Progetto di avvicinamento alla Lettura di Casa Sanremo Writers.

Importantissimo è il lavoro svolto dalla Giuria che ha fatto un lavoro ciclopico. La Giuria è composta da: Gian Ettore Gassani, scrittore, avvocato, presidente AMI (Avvocati Matrimonialisti Italiani); Franco Salerno, scrittore, giornalista, saggista e socio-antropologo; Nicola Esposito, poeta; Giovanna Passariello, giornalista; Lorenzo Basile, artista e poeta; Valeria Marzoli, scrittrice, poetessa e giornalista; Diletta D’Errico, esperta in programmazione informatica e sviluppo app.

Alla Giuria Sezione Racconti Brevi quest’anno si è aggiunto, con nostro sommo onore, Roberto Genovesi, Giornalista, Scrittore, Direttore di Rai Libri. Un ringraziamento particolare allo Staff direttivo, composto da tutti giornalisti di qualità: Viridiana Myriam Salerno, Alfonso Papa, Patrizia D’Amora, Raffaele Di Matteo e Gabriella Sandrelli. Un applauso agli Studenti del Corso in Event Management dell’Academy formativa del Consorzio Gruppo Eventi.

Passiamo ai riconoscimenti. Menzioni speciali della Giuria e di Casa Sanremo Library: Ettore Caputo, Adolfo Rinaldi, Raffaele Santoro, Bruno Pezzella, Antonella Gramone, Maria Masella, Ippolito Edmondo Ferrario, Federico Bonati, Maria Felicia Carraturo, Ciro Castaldo.

Finalisti Sezione Opere edite: Angela Caputo, Domenico Carbut, Anna Di Chio, Simone Fiocco, Saverio Orlando, Marinella Sorrentino.

Vincitore Menzione d’onore del Presidente Laura Delli Colli: Marinella Sorrentino.

Vincitore Sezione Opere edite: Domenico Carbut, “Nonno per finta” – Atile Edizioni;

“Semplice e molto ‘vero’ è un racconto che scorre via leggero pur nella profondità del tema che affiora a poco a poco dalle pagine. Un libro che si legge con un sorriso mentre svela la simpatia e la saggezza di un ‘nonno’ che in realtà nonno non è, ma in qualche modo incarna perfettamente quella figura preziosa di chi sa dialogare con una bambina problematica e regalarle il suo ascolto. Aldo, il protagonista, è una persona che porta i capelli bianchi con lo spirito di un ragazzo che non ha dimenticato la freschezza dell’adolescenza e sa donare affetto, amicizia e consigli. Soprattutto quelli che danno sicurezza a una ragazzina ‘bullizzata’ per il suo peso…”

Sezione Racconti brevi, attestato speciale da parte della Giuria del concorso letterario agli elaborati che hanno totalizzato un punteggio ex aequo: Cinzia Micci, Elio Sabia, Giuseppe Di Battista, Alessandro Sigismondi e Marina Lumento, Elio Esposito, Alessandro Perugini, Marco Patruno, Igor Issorf, Giuseppina Giudice. Menzioni assegnate dalla Giuria speciale dei detenuti dell’ICATT di Eboli a Simona Cappelli e a Giulia Savarelli. Il racconto premiato dalla Giuria dell’ICATT è “La libreria itinerante” di Daniele Bergonzoni.

La Giuria speciale dei detenuti della Casa di Reclusione “G. De Angelis” di Arienzo assegna Menzione a Nicoletta De Lellis e a Barbara Malaisi. Il racconto premiato dalla Giuria della Casa di Reclusione di Arienzo è “Le altre ali di Icaro”, di Vanya De Rosa. I nomi dei 3 autori finalisti della sezione Racconti Brevi sono: Giulia Savarelli, Barbara Malaisi e Sabino Napolitano. La menzione del Presidente di Giuria, Lino Guanciale, viene assegnata a Barbara Malaisi con “La ruota della fortuna”. Il vincitore è Giulia Savarelli con “Insopportabile (La borda)”. Tutti i finalisti hanno ricevuto un bracciale omaggio di Hermosa Gioielli.

Infine, ricordiamo 4 attestati speciali dati dalla Sezione Casa Sanremo Library a quattro Festival amici di Casa Sanremo che si contraddistinguono per qualità e lungimiranza: Premio Penisola Sorrentina, Ischia Film Festival, Il Magnifico e AgroDOC.