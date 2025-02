Musica ma anche sociale: i cani guida dei Lions tra gli eventi collaterali del 75° Festival di Sanremo

Da martedì, il Servizio Cani Guida Lions è protagonista tra gli Eventi Collaterali del 75° Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Grazie all'iniziativa "Due Occhi per chi non vede", i cani guida del Centro di Addestramento di Limbiate sono presenti in via Escoffier, accanto alla statua di Mike Bongiorno, fino a domani. Un grande successo per questa iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra il Centro Cani Guida Lions di Limbiate e l'amministrazione comunale di Sanremo. La concessione del gazebo ha permesso di sensibilizzare il pubblico sull'importanza del servizio offerto ai non vedenti.

Numerosi Lions della IVª circoscrizione hanno partecipato attivamente, presidiando il gazebo con i loro caratteristici gilet gialli. Tra i club coinvolti: Sanremo Host, Sanremo Matutia, Sanremo Ufficiali D’Italia, Arma e Taggia, Bordighera Otto Luoghi, Ventimiglia, nonché soci provenienti dal L.C. Cherasco e da altre parti d'Italia.

Il Presidente del Centro Cani Guida Lions, Giovanni Fossati, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'iniziativa: "Desidero nuovamente ringraziare il Sindaco Avv. Alessandro Mager, l'Assessore al Turismo Avv. Alessandro Sindoni e tutta l'Amministrazione Comunale per aver reso possibile questa meravigliosa iniziativa. Un ringraziamento particolare va al Comandante della Polizia Municipale, dott. Fulvio Asconio, e agli Assessori Regionali Marco Scajola e Luca Lombardi, la cui presenza ha confermato l'importanza del Servizio Cani Guida Lions." L'iniziativa ha ricevuto grande attenzione mediatica, con la partecipazione di televisioni private e artisti che hanno omaggiato il gazebo con le loro performance. Molti Lions italiani e amici non vedenti hanno visitato lo stand, testimoniando la loro gioia e apprezzamento.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche a Lions Roberto Pecchinino del L.C. Sanremo Host, Lions Liria Aprosio del L.C. Ventimiglia e Lions Delia Sabbieti del L.C. Bordighera Otto Luoghi per il supporto e l'ospitalità offerta al Direttore del Centro di Addestramento Paolo Babich e agli istruttori Luca Trovato e Giorgia Domeneghini, con i due cani, il cucciolo labrador Ramen e Leslie un labrador già addestrato e pronto per la consegna. Inoltre, un particolare riconoscimento va al Dott. Walter Vacchino, titolare del Teatro Ariston, per il suo sostegno alla realizzazione del progetto.

La presenza dei Cani Guida Lions ha attirato anche l'interesse dei ragazzi del liceo "Cassini", che hanno realizzato delle interviste in occasione del Festival per il loro telegiornale. Inoltre, il gazebo ha accolto il coro del Liceo Musicale "Carlo Pisacane" di Sapri, il tenore Rino Scaturro e, con una fortunata coincidenza, un concerto improvvisato in via Escoffier del cantante Achille Lauro. Infine, il Presidente Fossati ha ringraziato il Governatore del Distretto Vincenzo Benza e la coordinatrice Sara D'Amico del Lions Club Sanremo Matutia per il loro costante supporto, insieme a tutti i Lions del distretto per l'accoglienza ricevuta.

L'evento continua ad attirare numerosi visitatori, contribuendo a diffondere la missione del Servizio Cani Guida Lions e a sensibilizzare il pubblico sull'importanza di questo prezioso supporto per le persone non vedenti.