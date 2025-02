Taggia: nuove tariffe stabilite per i parcheggi sulle strisce blu, un'interrogazione del Gruppo 'Progettiamo il futuro'

"Nella giornata odierna i cittadini di Taggia hanno appreso del cambiamento delle tariffe relative al parcheggio sulle strisce blu nel territorio comunale". Ad intervenire sull'argomento è Davide Caldani consigliere comunale del Gruppo 'Progettiamo il futuro'.

"L'introduzione delle tariffe differenziate tra turisti e residenti e degli abbonamenti mensili - spiega Caldani - mette in luce però tutta una serie di domande e tematiche importanti sul tema parcheggi: come funzioneranno gli abbonamenti? E' giusto che quello per non residenti costi solo 25 euro in più rispetto a quello per residenti (che subiscono sicuramente un disagio maggiore soprattutto nel periodo estivo)? E' giusto far pagare di più chi, ad esempio, viene a Taggia tutti i giorni per lavoro? Ma soprattutto, è giusto un sistema di questo tipo su un territorio che soffre terribilmente della carenza di parcheggi, specialmente in determinate aree?

Riteniamo che queste tematiche di fondamentale importanza debbano essere discusse in Consiglio comunale e condivise non solo con l'opposizione, ma con tutti i cittadini, in modo tale che tutti possano avere contezza delle motivazioni dietro a questa scelta e che si possano valutare insieme eventuali correttivi.

Per questo motivo presenteremo una interrogazione per il prossimo Consiglio comunale in modo tale che la tematica venga adeguatamente discussa".