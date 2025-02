Sanremo, grande successo al pre-opening della nuova sede di Arte & Studio e di FabbrichiAmOrizzonti (foto)

Nell’ambito della Esposizione Artistica Collettiva Diffusa che sta colorando di energia creativa il centro storico di Sanremo, durante la settimana del Festival della Canzone Italiana, ieri 13 febbraio ha aperto per la prima volta le porte al pubblico, nel cuore storico di Sanremo, la nuova sede dell’Atelier di Pittura Arte & Studio e di CostruiAmOrizzonti, Laboratorio Urbano_Umano di Azioni Materiali_Immateriali.

Dal pomeriggio e fino a sera si sono ritrovati decine di artisti, pittori, cantanti, musicisti insieme agli abitanti della Pigna di Sanremo, per brindare al nuovo presidio culturale situato in Piazza Santa Brigida, una delle zone più emblematiche della città, attualmente in corso di rigenerazione. Durante l’interludio artistico erano presenti la nota pittrice sanremese Valentina Martini e il rinomato architetto e curatore Alessio Proietti, che hanno descritto il progetto ai molteplici visitatori e ai media nazionali e internazionali presenti. Il nuovo luogo creativo assume un ruolo di particolare rilevanza nel processo di valorizzazione del centro, che oltre ad azioni fisiche, necessita della presenza stabile di attività artistico-culturali, formative e aggregative.

La nuova sede, sapientemente restaurata in tempi record dall’Impresa Falbo, mantenendo gli elementi peculiari e l’identità del luogo, ha accolto molteplici dipinti dell’Esposizione Artistica Collettiva Diusa, regalando agli ospiti una suggestiva scenografia di opere ispirate alle icone nella musica italiana, celebrando i 75 anni del Festival della Canzone Italiana. Tra gli artisti del luogo selezionati per l’esposizione si annoverano: Marzia Censasorte, Antonio Ferraro, Matteo Giannini, Igor Grigoletto, Magalí Labarthe, Nicoletta Miss, Michele Oggiano, Sabina Olivieri, Barbara Pesce, Rosa Bianca Panzeri, Gianni Rambaldi, Daniela Verrina, Cristina Zanchi.

Ha arricchito l’appuntamento una sessione di arte performativa collettiva: è stata infatti posizionata una tela bianca sulla piazza adiacente alla mostra, dove gli organizzatori hanno tracciato a lapis i contorni simbolici della Pigna di Sanremo, dando l’opportunità ai presenti di apporre il proprio gesto creativo, dipingendo i tratti di un immaginario urbano condiviso, ispirato dalla memoria del luogo e dai lavori di ristrutturazione in essere. I segni di pennello si armonizzavano altresì alle composizioni di UndaDuo di Sanremo, del violinista Sergio Caputo e del chitarrista Fabrizio Vinciguerra. L’occasione è stata altresì importante per raccogliere informazioni qualitative e quantitative, utili per individuare le azioni prioritarie nella rigenerazione dei centri storici, attraverso la compilazione di un questionario prodotto con modalità scientifica e proposto durante la mostra diusa. L’iniziativa bottom-up ha riscosso notevole successo, ricevendo molteplici feedback positivi dai presenti, l’inserimento nel calendario uiciale del Comune di Sanremo, oltre alle felicitazioni di diversi cantanti in gara al Festival di Sanremo, lieti di aver ispirato un’azione di alto impatto e valore sociale.