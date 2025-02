I bambini del Nido “Villa Peppina” partecipano alla magia del Festival di Sanremo (foto)

Nella mattinata di ieri, i bambini e le bambine del nido d'infanzia "Villa Peppina" di Sanremo, gestito dalla Cooperativa Sociale Jobel, hanno vissuto un'esperienza speciale accompagnati dalle loro educatrici. I piccoli, entusiasti, hanno passeggiato per le vie del centro cittadino, immergendosi nell’atmosfera unica del Festival di Sanremo, uno degli eventi più importanti e sentiti della città.

Questa iniziativa, oltre a essere un’occasione di scoperta, rappresenta un'importante esperienza pedagogica. Permettere ai bambini di partecipare ad un evento tanto significativo per la comunità locale favorisce la loro conoscenza del territorio e delle tradizioni che lo caratterizzano. La passeggiata, infatti, non è stata solo un momento di svago, ma anche un'opportunità per vivere un'esperienza condivisa che aiuta i più piccoli a sentirsi parte di un contesto più ampio, stimolando il loro senso di appartenenza alla città e alla comunità che li circonda.

L’incontro con le tradizioni e gli eventi locali è fondamentale nello sviluppo dei bambini, poiché contribuisce ad arricchire la loro visione del mondo e a sensibilizzarli fin da piccoli alla partecipazione attiva alla vita sociale. Questo tipo di esperienze, infatti, favorisce la crescita di un senso di identità collettiva e il rispetto per la cultura e le manifestazioni del territorio.

“Abbiamo cercato di offrire ai bambini un'opportunità di apprendimento che potesse aiutarli a comprendere il valore del loro territorio e delle tradizioni che ne fanno parte” dicono le educatrici.