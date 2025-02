Sanremo: visita in Comune per il Ministro della Salute Orazio Schillaci, sul tavolo ospedale unico e palasalute (Foto)

Visita oggi in Comune per il Ministro della Salute prof. Orazio Schillaci che ha incontrato il sindaco Alessandro Mager, il vicesindaco Fulvio Fellegara, il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande ed i membri della V Commissione Sanità. Presenti il senatore Gianni Berrino, l’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò ed il direttore generale Asl 1 Elena Galbusera.

Il Ministro ha voluto salutare l’Amministrazione comunale e gli amministratori del territorio in occasione della sua partecipazione a Casa Sanremo durante il talk ‘La prevenzione in dieci note’, dedicato alla prevenzione oncologica e agli stili di vita sani organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con Rai e la direzione artistica del Festival di Sanremo a cui sono intervenuti anche il direttore artistico del Festival Carlo Conti e il direttore generale Rai Roberto Sergio. La visita di cortesia del Ministro al primo cittadino segue quella già effettuata due anni fa, durante la quale però c’era stato spazio per discutere di alcuni temi legati alla sanità locale.

“Ringraziamo il Ministro Schillaci per la visita in Comune – dichiara il sindaco Alessandro Mager –: è stata anche l’occasione per confrontarsi su alcuni temi di interesse per la città di Sanremo e per il ponente ligure. La sanità, le cui competenze interessano diverse istituzioni, è uno dei punti prioritari sui quali tutti gli enti coinvolti devono lavorare per fornire risposte puntuali alle esigenze della popolazione”.

Dopo un focus generale sulla sanità, si è quindi parlato del progetto dell’ospedale unico del ponente ligure, del palasalute che dopo anni di attesa è avviato verso l’apertura, e dell’ospedale di Sanremo che il ministro Schillaci ha visitato due anni fa. In quell’occasione ha avuto la possibilità di visionare gli interventi di riqualificazione ed ammodernamento del punto nascite che, dopo un momentaneo trasferimento di alcuni blocchi all’emergenza covid, è tornato a Sanremo e oggi rappresenta un’eccellenza per l’ospedale Borea, insieme ad altri reparti come cardiologia, ortopedia e malattie infettive.