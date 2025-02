Sanremo: incontro del sindaco Mager con il nuovo security manager di Amaie Energia e Servizi Francesco Capone

Si è svolto oggi in Comune a Sanremo un incontro tra il sindaco Alessandro Mager, il presidente di Amaie Energia e Servizi Sergio Tommasini ed il nuovo "security manager" Francesco Capone.

La nomina è avvenuta nelle scorse settimane all’interno di un piano di rafforzamento della società. Tra i settori considerati centrali per un ulteriore sviluppo, sono stati individuati proprio quelli della trasparenza amministrativa e del piano della sicurezza.

“Ho avuto il piacere di conoscere il dottor Capone – dichiara il sindaco Alessandro Mager – al quale ho voluto trasmettere i migliori auguri di buon lavoro da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale. Il dottor Capone presenta un profilo di grande esperienza e sono certo che saprà fornire un significativo apporto per l’azienda”.

"Siamo onorati di collaborare – conclude il presidente Sergio Tommasini - per affinare le nostre procedure interne. Investire in una figura di security manager e in soluzioni di sicurezza aiuta a proteggere l'azienda nel lungo periodo, evitando danni economici legati ad attacchi, furti o perdite di dati. Una gestione adeguata dei rischi consente all'azienda di crescere in modo sostenibile, proteggendo il suo capitale più prezioso: le informazioni".