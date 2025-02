Investimento da 23mila euro per il Comune di Taggia per partecipare alla prossima edizione di 'Sanremo in Fiore'

Il Comune di Taggia ha deliberato una spesa di 23mila euro per la partecipazione all’appuntamento del 16 marzo con ‘Sanremo in Fiore’, la classica sfilata dei carri fioriti, organizzata dal Comune di Sanremo.

Nel corso delle scorse edizioni Taggia ha sempre ricoperto un ruolo di primaria importanza, classificandosi al primo posto nelle edizioni 2008, 2016 e 2018, al secondo nelle edizioni 2005, 2006, 2009, 2012, 2013, 2015 e 2017, al terzo nel 2011, 2019 e 2024, mentre nell’edizione 2010, ha ottenuto il premio speciale della giuria.

Il corso fiorito ha sempre costituito, anche per il Comune di Taggia in particolare, una importante vetrina per promuovere il territorio, il turismo e la floricoltura in quanto si tratta di un evento ripreso dalle telecamere di Linea Verde su Rai 1 e seguito da milioni di telespettatori in diretta.

Il tema il tema di quest’anno, lo ricordiamo, è ‘Riviera dei Fiori Giardino d’Europa’ e al Comune di Taggia è stato assegnato il tema ‘Francia: Une fleur pour mon amour’.