Token AI Agent: AI16Z ieri giù del 20%, mentre la presale di Mind of Pepe si avvicina a 6 milioni di dollari

L’ecosistema delle criptovalute basate sull’intelligenza artificiale ha subito un’improvvisa battuta d’arresto, con AI16Z che ha registrato un calo significativo del 20% ieri, mentre in questo momento è in leggero recupero.

Il settore, che inizialmente aveva attirato ingenti investimenti grazie alle prospettive di crescita dell’AI, sta ora affrontando una crisi di liquidità e una concorrenza sempre più aggressiva. Diversi fattori hanno contribuito alla recente volatilità, tra cui la crescente popolarità delle meme coin e il debutto di nuove soluzioni AI a basso costo.

Parallelamente, mentre AI16Z accusa la flessione, una nuova prevendita sta attirando un interesse crescente: Mind of Pepe. Questo progetto, che combina l’intelligenza artificiale con il trend delle meme coin, ha raccolto finora quasi 6 milioni di dollari, dimostrando che il mercato crypto è sempre pronto a spostarsi verso nuove opportunità redditizie.

Il crollo di AI16Z e la crisi dei token AI

L’ultima settimana ha visto un drastico calo del valore di AI16Z, con una perdita superiore al 20% in 24 ore.

Questo ribasso si inserisce in un contesto più ampio di declino del settore delle criptovalute AI, dovuto a una serie di fattori macroeconomici e di mercato. In primo luogo, la liquidità sembra essersi spostata verso settori più speculativi e a rendimento rapido, come dimostrato dal successo di alcune meme coin.

Un esempio emblematico è il token TRUMP, lanciato su Solana a gennaio, che ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 3,8 miliardi di dollari nelle prime due ore dal debutto.

L’entusiasmo per questo tipo di progetti ha sottratto risorse ai token AI, contribuendo alla loro discesa. Official Trump (TRUMP) ha registrato un aumento del 300% nei primi tre minuti dopo il listing, con volumi di trading che hanno raggiunto il miliardo di dollari, distogliendo ulteriormente l’attenzione dal settore AI.

A ciò si aggiunge l’arrivo della nuova intelligenza artificiale cinese DeepSeek, che ha superato giganti come OpenAI e Google in termini di popolarità su App Store.

Il successo di DeepSeek, sviluppato con un budget ridotto, ha gettato un’ombra sul futuro degli investimenti nell’AI, causando un’ondata di vendite anche nei mercati azionari, con titoli come Nvidia che hanno subito forti cali.

Il risultato di queste dinamiche è stato un drastico ridimensionamento del settore crypto legato all’intelligenza artificiale, con molti asset che hanno perso fino al 90% dai loro massimi del 2023.

AI16Z, pur avendo mostrato un rialzo del 20% nel corso della settimana, ha subito una pesante inversione di tendenza, sollevando interrogativi sul suo futuro.

Se da un lato la correzione potrebbe rappresentare un’opportunità di acquisto per alcuni investitori, dall’altro il rischio di un’ulteriore discesa resta concreto, data la competizione crescente e l’alta volatilità del mercato crypto.

Mind of Pepe: una nuova opportunità di investimento

Mentre i token AI affrontano una fase di difficoltà, un nuovo progetto sta guadagnando rapidamente terreno: Mind of Pepe (MIND). Questa criptovaluta combina l’intelligenza artificiale con il concetto di meme coin, attirando l’interesse degli investitori e raccogliendo oltre 5,8 milioni di dollari durante la prevendita.

L’idea alla base di MIND è quella di un AI Agent in grado di analizzare il mercato crypto attraverso i social media, in particolare X, e individuare opportunità di investimento prima che diventino mainstream.

A differenza di altri token AI, che si limitano a seguire algoritmi predefiniti, MIND utilizza un sistema innovativo per monitorare le tendenze emergenti e generare valore per i suoi detentori.

Il progetto integra anche funzionalità avanzate come la gestione autonoma di un wallet crypto e l’uso di protocolli DeFi per massimizzare i rendimenti. La sua capacità di creare e lanciare nuovi token in risposta alle dinamiche del mercato lo distingue dagli altri AI token, rendendolo un’alternativa interessante per gli investitori alla ricerca di nuove opportunità.

L’interesse attorno a MIND è alimentato anche dalla possibilità di guadagni passivi attraverso il protocollo di staking. Durante la fase di prevendita, sono stati già bloccati oltre 788 milioni di token, con un APY attuale del 390%.

Questo aspetto, unito alla narrativa delle meme coin, ha contribuito a spingere la raccolta fondi verso il traguardo dei 6 milioni di dollari, con un prezzo dei token in prevendita attualmente fissato a 0,0033055 dollari. Il valore del token aumenterà con l’avanzare delle fasi della prevendita, incentivando una partecipazione anticipata da parte degli investitori.

Questa offerta di mercato ha attirato l’attenzione di molti esperti del mondo crypto, tra cui alcuni influencer che hanno parlato delle potenzialità del token tramite dei video su Youtube.

Inoltre, il successo di Mind of Pepe ha portato molti a chiedersi se possa diventare il prossimo AI16Z. Il progetto ha già attirato l’attenzione per le sue caratteristiche uniche e la sua capacità di adattarsi rapidamente alle tendenze del mercato.

Mentre AI16Z cerca di riprendersi dal recente calo, MIND potrebbe rappresentare un’alternativa promettente per chi desidera diversificare i propri investimenti nel settore AI crypto.

