Sanremo: 'Amore in ogni senso', talk show che formerà delle coppie attraverso degli step unici e singolari

Nella città della musica è arrivato il primo format dedicato all'amore, 'Amore in ogni senso'. Un Talk show che formerà delle coppie attraverso degli step unici e singolari.

Per poter partecipare alla selezione, l'organizzazione ha scelto di presentare il contest nella magnifica location del Mediterranee.

Dalle 20.00 si potrà presenziare alla cena di gala. I single potranno avere la possibilità di essere selezionati per poter partecipare alla tappa che sarà effettuata in Liguria. La scelta verrà gestita in maniera divertente e briosa con la speaker Fulvietta, voce di Radio Pianeta.

Ovviamente avremo molti ospiti presenti, tra cui Eugenio Colombo ex Tronista di uomini e donne e oggi noto Dj internazionale, Asmaa e Cristiano Lo Zupone, coppia formata all'interno della trasmissione uomini e donne e insieme ci faranno molte emozioni.

Sarà presente anche Andrea Pallanca make-up artist molto conosciuto nel mondo dello spettacolo il quale sarà disponibile per i presenti a donare un tocco di classe.

Inoltre avremo la presenza di Amedeo Venza, influecer e blogger TV e inoltre sarà presente la bellissima Pamela Barretta anche lei volto noto della trasmissione televisiva Uomini e donne.

La serata sarà aperta anche alle coppie e partecipare basta contattare il numero 3290448810, oppure scrivere attraverso le nostre pagine social.