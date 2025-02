Sanremo 2025, Willie Peyote nel coro Luca Ravenna e ai piedi le scarpe granata: “Ho portato un po’ di casa e qualche amico”

Willie Peyote con “Grazie ma no grazie” è sul palco dell’Ariston per la seconda volta. La prima è stata nel 2021 in pieno periodo covid quando ha ricevuto il Premio alla Critica Mia Martini.

“È stata un’esperienza a metà nel 2021, volevo viverla appieno, adesso potrò raccontare ai miei nipotini che ero su quel palco. Mi sono sentito più rilassato di quello che pensassi”.



Nel 2025 ha avuto così occasione di conoscere meglio gli altri artisti in gara che quattro anni fa invece non ha avuto modo di incontrare: “Ho potuto incontrarli quest’anno, prima e dopo le esibizioni, ho potuto condividere il prima e il dopo del green carpet. Ci sono tanti con cui mi piacerebbe lavorare Simone Cristicchi, Giorgia, Brunori Sas, ma anche Bresh che ho potuto conoscere, è stato molto simpatico, ma anche Joan Thiele, ce ne sono veramente tante”.

Il cantante torinese ha coinvolto anche i Jalisse sia nel testo sia nel videoclip di Grazie ma no grazie: “Mi sembrava giusto condividere questa cosa con loro, hanno voluto partecipare. È stato divertente, hanno un gran senso dell’umorismo”.

“Non mi sento a disagio a portare un testo più sociale, non ho pensato a cosa avrebbero portato gli altri artisti. Ho cercato di calcare la mano di più sull’ironia. Ma credo sia giusto rivendicare il proprio diritto di manifestare anche scendendo in piazza”.

Sul palco ieri sera ha reso onore alla sua squadra di calcio, il Torino, portando un paio di scarpe griffate e nel coro ha invitato l’amico, il comico Luca Ravenna: “Mi sono portato a casa un po’ di cosa di casa, dal Piemonte, e un po’ di amici”.

Insieme ai Tiromancino e a Ditonellapiaga canterà "Un tempo piccolo" di Franco Califano.