Story è pronto all’esordio sugli exchange, mentre la meme coin layer-2 Solaxy supera 20 milioni di dollari con la presale

L’ecosistema delle criptovalute continua a espandersi con l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e opportunità di investimento. Due progetti emergenti, Story e Solaxy, stanno attirando l’attenzione degli investitori e degli operatori del settore per la loro innovazione e il potenziale di crescita.

Da un lato, Story rappresenta un’iniziativa all’avanguardia che mira a rivoluzionare la gestione della proprietà intellettuale su Internet attraverso la tecnologia blockchain.

Dall’altro, Solaxy si presenta come un layer-2 sulla rete Solana, focalizzato sull’ottimizzazione delle transazioni relative alle meme coin, con l’obiettivo di mitigare la congestione della blockchain principale. Mentre Story si prepara all’esordio sugli exchange con il suo token IP, Solaxy ha già superato i 20 milioni di dollari nella fase di prevendita, dimostrando un forte interesse da parte del mercato.

Story: una blockchain dedicata alla proprietà intellettuale

Story si distingue come una blockchain Layer 1 (L1) progettata per gestire la registrazione, la concessione di licenze e la monetizzazione della proprietà intellettuale (IP) su Internet.

Il progetto si basa su un framework decentralizzato, trasparente ed efficiente, offrendo agli utenti strumenti avanzati per proteggere e sfruttare economicamente i propri asset digitali.

Il token nativo di Story è chiamato IP. Questo token svolge un ruolo fondamentale all'interno dell'ecosistema, fungendo da mezzo di pagamento per le commissioni di transazione, nonché per la registrazione e validazione degli asset IP.

Inoltre, consente la partecipazione alle decisioni di governance, lo staking per la sicurezza della rete e la distribuzione delle royalty ai detentori di IP.

L'ecosistema di Story integra diversi strumenti chiave, tra cui Story Explorer, un'interfaccia per scoprire risorse IP registrate, e StoryKit, un insieme di strumenti dedicati agli sviluppatori di ecosistemi.

L'IP Hub funge da archivio centrale per la gestione degli asset, mentre il Modulo di Licenza semplifica la monetizzazione degli IP attraverso un processo automatizzato. Per garantire un ambiente equo e sicuro, il Modulo Controversie consente la risoluzione delle dispute IP basata sul meccanismo di staking.

La fornitura totale di token IP è fissata a un miliardo di unità, con un lancio iniziale di 250 milioni di token, corrispondenti al 25% dell'emissione complessiva.

La distribuzione prevede un 5% destinato alla fondazione, un 10% per lo sviluppo dell'ecosistema e un ulteriore 10% dedicato ai programmi comunitari. Dopo il Token Generation Event (TGE) previsto per febbraio 2025, IP sarà disponibile sui principali exchange di criptovalute.

Sono in corso trattative con piattaforme di rilievo come Coinbase, Binance e OKX per la quotazione del token, con dettagli che verranno resi noti in prossimità del lancio della mainnet.

Solaxy: una soluzione Layer 2 per Solana

Solaxy si presenta come una soluzione innovativa per il network Solana, sviluppata con l'obiettivo di risolvere le criticità legate alla congestione della rete principale. Il progetto introduce un layer-2 specificamente progettato per assorbire una parte delle transazioni legate alle meme coin, un segmento in rapida crescita che spesso sovraccarica Solana.

La rapida espansione dell'ecosistema Solana ha evidenziato limiti infrastrutturali che Solaxy intende mitigare, offrendo maggiore stabilità e scalabilità alla rete principale.

La scelta di implementare un layer-2 su Solana segue un modello già adottato con successo da Ethereum, che ha visto una proliferazione di layer-2 dedicati a migliorare la scalabilità della rete.

Senza soluzioni simili, Ethereum non avrebbe potuto sostenere il volume di transazioni attuale, e lo stesso principio viene ora applicato a Solana con Solaxy.

Attualmente, Solaxy rappresenta l'unico layer-2 operativo su Solana, posizionandosi come protagonista nel settore e beneficiando dell'assenza di concorrenti diretti. In futuro, potrebbero emergere altri progetti simili, ma la posizione di vantaggio iniziale consentirà a Solaxy di consolidare la propria rilevanza nel mercato.

Uno degli aspetti più interessanti di Solaxy è il suo impatto sulla gestione delle meme coin. Questo tipo di asset ha acquisito un peso significativo all'interno dell'ecosistema crypto, attirando capitali considerevoli e generando volumi di scambio elevati.

Tuttavia, la loro popolarità ha spesso portato a episodi di congestione su Solana, rallentando le operazioni e influenzando negativamente l'esperienza degli utenti. In tal senso, Solaxy affronta direttamente questa problematica, convogliando una parte di tali transazioni sulla propria infrastruttura, riducendo così il carico su Solana.

Il token nativo di Solaxy, denominato SOLX, gioca un ruolo cruciale all'interno del network. Ogni transazione eseguita su Solaxy richiede il pagamento di commissioni in SOLX, incentivando la domanda e sostenendo la crescita del valore dell'asset.

Attualmente, la fase di prevendita di SOLX ha già superato i 20 milioni di dollari, confermando l'interesse degli investitori e la fiducia nelle potenzialità del progetto. Il successo della presale suggerisce che il token potrebbe registrare una crescita significativa una volta reso disponibile sul mercato aperto.

Se Solana continuasse a essere un riferimento centrale nell'ecosistema crypto, Solaxy potrà beneficiare direttamente della sua espansione.

In generale, questo progetto potrebbe essere considerato come una crypto di tendenza, considerando la crescita costante della domanda di prodotti layer 2. Questo presupposto spiega anche perché SOLX abbia attirato l’attenzione di molti esperti del settore ed alcuni influencer di rilievo.

Con un ruolo chiave nel miglioramento dell'efficienza della rete e una forte domanda per il token SOLX, il progetto potrebbe consolidarsi come un elemento essenziale per la stabilità e la crescita di Solana.

La combinazione di tecnologia avanzata e domanda di mercato pone Solaxy tra le iniziative più promettenti nel panorama attuale delle criptovalute.

