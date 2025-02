Sanremo: 'Io non rischio', la Protezione Civile in piazza per presentare l'iniziativa nazionale durante il Festival (Foto)

La Protezione Civile di Sanremo è ‘in piazza’ oggi nella città dei fiori, per presentare al tanto pubblico che circola nella città dei fiori in occasione del Festival, una campagna informativa nazionale denominata ‘Io non rischio – buone pratiche di Protezione Civile’.

Ogni anno vengono pubblicate le informazioni sul cosa fare in occasione di eventi pericolosi per la popolazione. Quest’anno è stato inserito il caso dei terremoti di Campi Flegrei a Napoli. Le informazioni che vengono fornite oggi a Sanremo sono presenti anche sul sito www.iononrischio.it.

Sono presenti le pratiche da affrontare in caso di calamità, visto che i rischi esistono ma la popolazione deve essere pronta ad affrontarli. Sono molte le persone che si avvicinano, dove i membri della Protezione Civile, insieme al Comandante della Polizia Municipale, Fulvio Asconio, ed il suo vice Erica Biondi Zoccai, spiegano i motivi della campagna.