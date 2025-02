Taggia, rideterminazione delle tariffe per il servizio mensa nelle scuole e per le rette del nido ‘Girotondo’

"A seguito degli aumenti legati al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e degli adeguamenti ISTAT, è stata necessaria la rideterminazione delle tariffe per il servizio di refezione, a partire dal prossimo anno scolastico, nonché della retta mensile per il nido Girotondo. Il servizio offerto vedeva già in passato squilibri tra i costi effettivi sostenuti dal Comune e le entrate; a seguito di questi costi maggiori, indipendenti da scelte amministrative o dell’ente, non sarebbe più sostenibile mantenere l’assetto attuale".

Con queste parole interviene il sindaco Mario Conio in merito alle recenti delibere di Giunta che aggiornano i costi dei buoni pasto per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria statale del Comune di Taggia, oltre ai costi sostenuti dalle famiglie per il nido comunale. In entrambi i casi le tariffe non venivano aggiornate dal 2013.

Per quanto riguarda i Buoni Pasto, a partire dall’anno scolastico 2025/2026, le famiglie continueranno a beneficiare di una compartecipazione economica da parte dell’ente, con le seguenti tariffe effettive:

• Residenti con ISEE da € 0,00 a € 7.500: costo buono pasto € 3,50

• Residenti con ISEE superiore a € 7.500: costo buono pasto € 4,50

• Non residenti: costo buono pasto € 5,50

Per i soli residenti, al fine di venire incontro alle famiglie con più bambini iscritti al servizio mensa, è stata introdotta un’ulteriore agevolazione: il costo del buono pasto sarà corrisposto per intero solo per il figlio maggiore e in misura ridotta (€ 3,00) per gli altri figli, se regolarmente iscritti alla mensa scolastica.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione Manuel Fichera specifica: “Dopo 12 anni di tariffe invariate, è stato necessario questo aggiornamento. I costi maggiori della manodopera, legati al rinnovo del CCNL e agli adeguamenti ISTAT, hanno inevitabilmente ripercussioni sui costi sostenuti dal Comune per l’erogazione di questo importante servizio. Si ritiene dunque importante procedere ad una rideterminazione delle tariffe per poter continuare a garantire ai bambini e alle loro famiglie un servizio puntuale basato sulla preparazione dei pasti in loco mediante l’utilizzo delle cucine di cui è dotato ciascun plesso scolastico.”

Il Sindaco Mario Conio aggiunge: “Desidero sottolineare che le nuove tariffe non saranno comunque sufficienti a coprire il costo effettivo del servizio, pari a € 5,71 (IVA inclusa) per ciascun buono pasto. L’impegno economico dell’ente consentirà di mantenere le spese delle famiglie in linea, e in alcuni casi inferiori, rispetto ai costi previsti dal servizio mensa nei comuni limitrofi.”

Situazione analoga per quanto riguarda le tariffe mensili del nido ‘Girotondo’, che sono state rideterminate, anche in questo caso, a causa dell’aumento dei costi legati al rinnovo del CCNL. Le nuove tariffe, che non venivano aggiornate dal 2013, entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2025 e saranno le seguenti:

• Residenti con ISEE da € 0,00 a € 20.000: retta mensile € 400,00

• Residenti con ISEE superiore a € 20.000: retta mensile € 580,00

• Non residenti e/o senza ISEE: retta mensile € 650,00

• Costo buono pasto: € 3,50 per tutti