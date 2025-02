Sanremo 2025: Quaglia Antica Distilleria dal cuore del Monferrato nella città dei fiori e celebra il connubio musica-gusto

A poche ore dall’apertura della 75ª edizione del Festival di Sanremo, Quaglia – Antica Distilleria dal 1890 annuncia la sua presenza a un evento esclusivo che unisce musica e gusto. Grazie alla collaborazione con Forbes Italia e Billboard Italia, i suoi raffinati liquori accompagneranno le serate evento della Billboard Lounge presso i Bagni Tahiti, dove la creatività dei bartender darà vita ad abbinamenti perfetti da assaporare “a suon di musica”.

Gli ospiti avranno l’opportunità di partecipare a talk esclusivi con artisti, professionisti e protagonisti del panorama musicale italiano. Non solo: sarà possibile assaggiare gli spirits dal cuore sabaudo, ma anche di scoprire in anteprima l’iconica Linea Vintage, che si presenta con un nuovo design: un restyling che mantiene l’eleganza distintiva della distilleria, ma con un appeal contemporaneo. Note musicali, note floreali e note fruttate si incontrano: violetta, rosa, chinotto e bergamotto si presentano con la nuova identità visiva.

Tra le cifre stilistiche di questa novità: tonalità intense che esaltano i colori naturali dei liquori valorizzando la materia prima principale, un omaggio alle tavole botaniche ottocentesche e la firma del Mastro distillatore Carlo Quaglia. Un’estetica essenziale che rafforza la riconoscibilità del brand.

Per la prima volta, Quaglia approda a Sanremo con una partnership “di gusto”, per celebrare la cultura del Made in Italy attraverso i suoi spirits proprio durante la settimana più attesa dal mondo della musica italiana. Un connubio perfetto tra arte e sapori, che renderà ogni sorso un’esperienza memorabile nel cuore del Festival.