Conferito uno speciale attestato di benemerenza di eccellenza locale all’Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia

Nell’ambito dei festeggiamenti per la ricorrenza del 550° anniversario dalla scomparsa del Conte Onorato I Lascaris, tenutasi l’altra domenica, con il Patrocinio del Consiglio Regionale della Liguria, della Provincia di Imperia e dei Comuni di Ventimiglia, Tenda, Borgomaro, Centallo e Rezzo, il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv ha organizzato una cerimonia commemorativa in onore di questa figura basilare nel ponente ligure.

"Onorato I Lascaris, nato nel 1420 dall’unione tra il Conte Giovanni Antonio e Francesca Bolleris dei Signori di Centallo, fu Conte di Tenda e Ventimiglia dal 1440 alla sua morte avvenuta nel 1475 e proprio a Ventimiglia nel 1453 prestò omaggio a Re Renato I d’Angiò. Onorato fu una figura fondamentale nelle vicissitudini di Provenza e Ponente ligure nel XV secolo.

La consegna dei conferimenti si è svolta nella sala conferenze del complesso della Chiesa di Sant’Agostino con vari interventi delle Autorità presenti: Il Vicesegretario Nazionale dell’Associazione Regina Elena Andrea Carnino, i Consiglieri Regionali Veronica Russo e Walter Sorriento ed il Sindaco di Tenda Jean Pierre Vassallo. Il Sindaco della Città di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, ha sottolineato la necessità di organizzare un evento adeguato per festeggiare l’Agosto Medievale - in quest’anno celebra l’anniversario dei cinquant’anni - questa manifestazione permette lo sviluppo di un turismo volto alla valorizzazione delle Tradizioni di Ventimiglia.

La cerimonia si è conclusa con la consegna, dal Vicesegretario Andrea Carnino, di uno speciale attestato di benemerenza conferito all’'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia' come una delle eccellenze locali.

Il Presidente dell’Ente Agosto Medievale Piero Fusco ha fatto dono ai Dirigenti dell’Associazione e alle Autorità intervenute di una confezione di castagnole De.Co., prodotto tipico di Ventimiglia, gentilmente offerte da Antichi Sapori da Marì.

Inoltre, nell’esprimere gratitudine, ai Dirigenti dell’Associazione Regina Elena per il riconoscimento ricevuto, ai Presidenti di Sestiere e a tutti coloro che con il loro contributo fanno sì che l’Ente sia un’eccellenza locale, ha riferito che in occasione dell’Agosto Medievale, che quest’anno festeggia il cinquantennale della nascita, la figura così importante del Conte Onorato I Lascaris, sarà sicuramente inserita nel tema delle ambientazioni, a cui si sta lavorando.

Il Presidente che per l’occasione ha impersonato in abito storico il Conte Onorato I Lascaris ringrazia: la Vicepresidente Antonella Didonè, Cosimo Buccoliero e Andrea Silipo per essere intervenuto alla cerimonia, con una rappresentanza dell’Agosto Medievale in abito storico".