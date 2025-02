Ventimiglia più inclusiva e accessibile: avrà un ufficio dedicato alle barriere architettoniche

Nuove prospettive per l’accessibilità urbana nella città di Ventimiglia che avrà un ufficio dedicato alle barriere architettoniche. Giovedì scorso in Comune si è riunito in commissione il comitato Peba per discutere strategie e iniziative volte a migliorare l’accessibilità urbana e ad abbattere le barriere architettoniche nella città.

Alla seduta erano presenti il presidente dell’associazione Amici dei Disabili Ernesto Basso, Saverio Di Bari, Matteo Basso, Cesare Longordo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, l’architetto Piero Balbo, il vicesindaco Marco Agosta, l’assessore Milena Raco e il consigliere comunale Gabriele Amarella. Assenti giustificati Alessandro Eneide, Sergio Modesti e il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci.

Un'occasione di confronto su tematiche importanti volte all'inclusione. "L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto su tematiche che toccano da vicino la quotidianità dei cittadini, con particolare attenzione all’inclusione e all’accessibilità" - fa sapere il Comitato Peba - "Particolarmente significativa è stata la prima partecipazione in commissione Peba dell’assessore Raco con delega ai Servizi Sociale, che ha dimostrato piena disponibilità ad affrontare le sfide future e a collaborare con il Comitato per la realizzazione di progetti concreti".

"Nonostante i progressi compiuti, il percorso per rendere Ventimiglia una città più accessibile e inclusiva è ancora lungo. Tuttavia, la direzione intrapresa è chiara e il lavoro del Comitato Peba sta evolvendo in modo significativo" - sottolinea - "Un passo cruciale in questa trasformazione è rappresentato dall’imminente approvazione del suo nuovo regolamento redatto dal presidente Basso, che prevede, per la prima volta, la creazione di un ufficio dedicato alle barriere architettoniche. Questo nuovo ufficio sarà guidato dall'architetto Balbo della divisione tecnica, operando sotto la supervisione del dirigente Stefano Sciandra, con l'obiettivo di garantire un'azione più efficace e strutturata nel miglioramento dell'accessibilità urbana".

"Il futuro dell’accessibilità a Ventimiglia passa attraverso l’impegno congiunto delle istituzioni e della cittadinanza" - mette in risalto il Comitato Peba che continuerà a lavorare per garantire un ambiente urbano sempre più inclusivo, dimostrando che la volontà politica e il dialogo costruttivo possono tradursi in azioni concrete per il benessere di tutti.