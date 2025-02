Il centro di 'Aiuto alla Vita' di Sanremo compie 30 anni: un impegno costante a sostegno di mamme e bambini

L’11 febbraio del 1995 il Cav di Sanremo apriva per la prima volta le sue porte a mamme e bambini. Ormai da tre decenni, il CAV è diventato un punto di riferimento fondamentale per migliaia di mamme e bambini che hanno trovato ascolto, sostegno e aiuto concreto nei momenti di difficoltà. Fondato, presso la Chiesa della Mercede grazie all’accoglienza dei Frati Francescani, il CAV ha progressivamente ampliato le proprie attività, adattandosi alle esigenze delle famiglie e del territorio.

La prima presidente è stata Angela Rottino, che oggi ricopre il ruolo di responsabile educativa della Casa di Accoglienza “Miracolo della Vita”, struttura gestita dal CAV, che da 25 anni accoglie mamme e bambini in difficoltà. Dal 2005, la presidente Sara Tonegutti guida il CAV in un percorso di continua crescita e trasformazione, ampliando i progetti e consolidando la rete di supporto per le famiglie.

“Questo anniversario è il risultato del lavoro instancabile di centinaia di volontarie e volontari, che con il loro tempo e la loro dedizione hanno permesso al CAV di crescere e di essere sempre presente per chi ha bisogno. A loro va il nostro più sentito ringraziamento” ha dichiarato Sara Tonegutti.



In questi 30 anni, il CAV ha sviluppato numerosi progetti, dal supporto alle famiglie con aiuti materiali e consulenze professionali, ai corsi di accompagnamento alla nascita, all’allattamento e sostegno post parto, all’aiuto e supporto alle donne vittime di maltrattamenti; al sostegno ai bambini e ai ragazzi in difficoltà educativa e sociale.

Per celebrare questa importante ricorrenza, a maggio si terrà una festa con eventi e momenti di condivisione per ripercorrere insieme i traguardi raggiunti e guardare al futuro con speranza e determinazione.