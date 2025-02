Il Piatto del Festival: la tradizione culinaria incontra il Festival di Sanremo (Foto e video)

Al Living Garden di via Giardini di Vittorio Veneto a Sanremo si è tenuta la cena "Note di gusto" in cui si sono unite in un connubio "da Festival" la cucina e la musica, presentando il Piatto del Festival del 2025.

L'evento, organizzato da CNA Imperia in combinazione con More News, ha visto gli invitati degustare piatti realizzati dallo chef Matteo Melandri di Casa Artusi. Si tratta del nuovo appuntamento per la Settimana enogastronomica di Cna, che per il terzo anno in occasione del Festival di Sanremo punta a valorizzare la tradizione culinaria del territorio, aggiungendo un tocco di innovazione grazie alla creatività degli chef coinvolti.

Il Piatto del Festival 2025 segna una nuova tappa nella crescita dell’iniziativa. Dopo l’edizione del 2024, che ha visto il coinvolgimento dello chef stellato Paolo Griffa con il suo dessert “Nel Giardino dei Fiori di Sanremo”, quest’anno il testimone passa a Casa Artusi, con un piatto ispirato alla cucina domestica italiana e alla valorizzazione degli ingredienti di qualità. L'obiettivo del progetto è creare un format che possa essere riproposto in ogni località che ospiti un Festival di carattere Nazionale o Internazionale, valorizzando quella parte tanto richiesta del Made in Italy che sono i prodotti tipici locali e di conseguenza la cucina, realizzando un menù completo con antipasto, primo, secondo e dolce grazie al contributo di eccellenze del campo culinario. Come prodotti valorizzati ci sono stati la lavanda, lo zafferano e il tartufo, e gli svariati utilizzi che se ne può fare in cucina.

Il piatto di quest'anno è stato il Maiale arrostito al latte N°551 aromatizzato alla lavanda Imperia, una ricetta selezionata per esaltare la qualità degli ingredienti e il connubio tra tradizione e innovazione. Il piatto sarà il nuovo simbolo gastronomico della Settimana Enogastronomica, durante cui il Living Garden Hub ospiterà incontri, talk e showcooking con esperti del settore, oltre al format “SanreMix - Esplorando il Festival”, uno spazio dedicato a interviste e approfondimenti con protagonisti della kermesse musicale.

Il momento aperitivo, che ha preceduto la cena, ha visto servito ai commensali un gin alla begonia, realizzato dall'azienda Taste it.

Alla cena hanno ovviamente partecipato i vertici della Cna, a partire dal presidente della sede locale Michele Breccione, il direttore Luciano Vazzano, i due responsabili Giuseppe Faraldi e Graziano Poretti e come grande ospite il presidente regionale Massimo Giacchetta. Al tavolo si sono seduti anche diversi esponenti della politica locale e non solo, come il sindaco Alessandro Mager, gli assessori Lucia Artusi, Enza Dedali e Massimo Donzella e il senatore Gianni Berrino.

Al termine della cena sono stati premiati da Cna anche i ragazzi inventori del Fantasanremo, il celebre gioco online nato nel 2020 che ricalca il fantacalcio, in cui si costituisce una squadra di cinque artisti che riceveranno punteggi a seconda di vari fattori.

Un plauso dei commensali è arrivato anche nei confronti della chef Paola Chiolini, che ha coordinato le preparazioni dei piatti, eccezion fatta per il maialino arristo.

La serata è stata resa possibile dal contributo di Centro Latte Faraldi, Latte Alberti, Tanagrina, Frantoio Sant'Agata, Pasta Morena, Autoviale.

(Foto di Erika Bonazinga, video di Massimo Cimiotti)