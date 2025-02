Sanremo 2025: parte oggi MOWIDA, gli eventi itineranti del magazine MOW durante il Festival della canzone

Parte oggi MOWIDA, il nuovo format di eventi itineranti del magazine MOW (mowmag.com) durante il Festival di Sanremo: interviste, karaoke, ospiti inediti e personaggi illustri, in un fitto calendario di attività che sono diffuse nella città ligure da oggi 10 febbraio, fino al 15 febbraio 2025.

Le interviste ai Big del critico Michele Monina

Da lunedì fino a sabato, il critico musicale Michele Monina, firma della testata giornalistica lifestyle edita da AM Network, intervisterà i big in gara a Sanremo nello spazio allestito al Villaggio del Festival, in due modalità: “Le interviste di Michele e Lucia Monina nel salotto del Villaggio del Festival” e “A pranzo con l’artista”.

Uno contro tutti

Durante MOWIDA il magazine porterà nell'esclusiva location di Villa Noseda a Sanremo, la serie di interviste “MOW Against”, che è iniziata nel 2022 con Oliviero Toscani e con cui la redazione interroga il personaggio più chiacchierato del momento. Al Festival di Sanremo 2025 è previsto un discusso ospite a sorpresa, che al centro delle polemiche di gossip e attualità, nonché viene annunciato dal magazine MOW (mowmag.com) durante il giorno dell'apertura della competizione canora: domani, martedì 11 febbraio.

In sala stampa c'è Ottavio Cappellani

La testata giornalistica lifestyle ha inviato un giornalista d'eccezione tra i media accreditati nella sala stampa dell'edizione 2025 del Festival della canzone italiana: lo scrittore siciliano Ottavio Cappellani. L'intellettuale originario di Catania è una firma nota per porre domande scomode e sollevare spinose questioni circa i maggiori temi d'attualità in Italia.

PunkRemo, artisti emergenti

La testata lifestyle del gruppo editoriale AM Network è anche media partner di PunkRemo presso CasaBontempi: in programma ci sono le esibizioni di artisti emergenti della scena punk pop e pop italiana, in svolgimento da martedì 11 a sabato 15, dalle 16:30 alle 19.

Un famoso disturbatore TV

Tra le tante novità di MOWINDA è prevista anche la presenza di un "disturbatore" della TV a spasso per Sanremo. La testata giornalistica ha infatti invitato al Festival uno dei più famosi "disturbatori" della Penisola, che vanta oltre diecimila apparizioni nei telegiornali nazionali, ma sempre posizionato alle spalle degli inviati e di fronte all'obiettivo delle telecamere.

Interviste Parkour

Durante il Festival di Sanremo e a bordo del motociclo CE 02 "eParkourer" di BMW Motorrad, due giornalisti di MOW (mowmag.com) intervisteranno per strada i passanti e i personaggi vip, per raccogliere i pareri a caldo, circa gli argomenti più discussi e le eventuali polemiche dell'edizione 2025 del Festival.

Karaoke per le strade di Sanremo

Durante MOWIDA a Sanremo si diffonde il karaoke nelle strade: alcuni personaggi della TV e degli spettacoli, nonché molte persone comuni, insieme al giornalista di MOW (mowmag.com) Cosimo Curatola, utilizzeranno per le vie della cittadina ligure la funzionalità “Karaoke” che è presente a bordo dell'automobile BYD Seal del marchio BYD.

Aggiornamenti online

Il programma e le novità di MOWINDA, nonché gli aggiornamenti circa le attività e gli eventi, vengono pubblicati sul magazine MOW all'indirizzo mowmag.com e sono diffusi su tutti i canali e i social network della testata giornalistica lifestyle del gruppo editoriale AM Network: Instagram, YouTube, Facebook, TikTok.

https://mowmag.com/attualita/mow-conquista-sanremo-signore-e-signori-vi-presentiamo-mowida-il-nuovo-format-di-eventi-che-partira-proprio-dal-festival-dalle-interviste-di-monina-e-luccioola-ai-big-in-gara-alle-iniziative-deliranti-in-giro-per-la-citta#goog_rewarded