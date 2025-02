Festival Sanremo 2025: domani Umberto Smaila inaugura ‘In the Casinò’ al rooftop della casa da gioco

Sarà Umberto Smaila martedì 11 febbraio con la sua band ad aprire il nuovo spazio esclusivo e accattivante della movida del Festival di Sanremo ‘In the Casinò’, nel rooftop del Casinò di Sanremo, un format prodotto da Gianluca Pirazzoli con la direzione artistica di Niccolò Petitto.

Umberto Smaila con la sua energia e la sua voce unica si esibirà live nel primo dinner show de ‘In the Casinò’ per una magica e coinvolgente serata di grande festa, accompagnato dalla sua fantastica band gli Smaila’s, composta dal figlio Rudy Smaila, Valter Boscarino, Massimiliano Sestu, Federico Barluzzi, Luca Algisi e Francesco Recco.

A seguire il Dj set resident Luca Petrini per la prima di una lunga serie di grandi feste che accompagneranno le serate e le lunghe notti del Festival di Sanremo.

Mercoledì 12 febbraio sarà il DJ e produttore pluripremiato di fama internazionale Leandro Da Silva ad infiammare la consolle del rooftop del Casinò. Reduce da un tour di successo in Brasile, Da Silva è pronto a portare la sua energia contagiosa e le sue produzioni House a Sanremo, accompagnato da alcuni Dj di Origami Management fra cui BadVice Dj, Lollow e Remo Giugni.

Sempre mercoledì 12, alle ore 15 , si terrà l’evento legato alla sostenibilità con l’assegnazione dell’Eco Move Prize, il premio organizzato da Lilith Factory in collaborazione con il Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) per promuovere iniziative green nel mondo della mobilità e dello sport.

Rai Radio 2 è il media-partner ufficiale degli showcase e degli after show, tanti gli ospiti che si esibiranno contribuendo a portare l’energia della kermesse anche oltre il palco dell’Ariston.

Radio No Name, la web radio della Rai, insieme a Radio Bella e Monella e Radio Birikina, racconteranno l’atmosfera esclusiva di questo spazio.

Durante il giorno “In the Casinò” sarà il palcoscenico dei grandi protagonisti del Festival che si alterneranno ai microfoni delle radio e delle tv presenti, tra gli attesi: Giorgia, Achille Lauro, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Irama, i Modà Alex Wise, The Kolors, Serena Brancale, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Coma Cose, Lucio Corsi e Rocco Hant.

Presenti anche San Marino Rtv, e Tv Loft che sarà protagonista con il format ‘Comodo’, co-prodotto da Time Multimedia ed Enpi Entertainment. Il programma, condotto da Niccolò Agliardi e diretto da Matteo Forzano, offrirà un nuovo punto di vista sulla musica e sui suoi protagonisti, andando oltre la dimensione artistica.

Un altro momento speciale tutto da gustare sarà il format “Sanremo, i maestri della musica”, condotto da Federico Sacchi - musicteller, che guiderà il pubblico alla scoperta delle figure chiave della musica sanremese, attesi nel salotto di “In the Casinò” i maestri: Peppe Vessicchio, Filo Zanotti, Enzo Campagnoli, Enrico Melozzi, Daniel Bestonzo e Pinuccio Pirazzoli.

Nell’intera settimana del Festival, ogni sera aperitivi con musica live della resident band The Squid Brothers, a seguire dinner show con il meglio della cucina italiana, in diretta con l’Ariston nel maxischermo presente in sala, per seguire le attese fasi della gara.

Alla fine della diretta con il Festival, ‘In the Casinò’, si trasforma in una grande festa per trascorrere magiche notti di musica e di divertimento con i migliori Dj e tanti ospiti.