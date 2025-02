Sanremo, appello per la scomparsa di Marian e Aurora: "Chiunque li veda chiami il 112"

Preoccupazione a Sanremo per la scomparsa di Marian Richero e della sua compagna Aurora, entrambi presenti in città per il 75° Festival della Canzone Italiana. I due giovani, secondo quanto riferito da colleghi e amici, risultano irreperibili da due giorni. L'ultimo avvistamento risalirebbe a venerdì quando la città era già gremita di turisti e appassionati accorsi per l'evento.

L'allarme è stato lanciato dai loro colleghi e conoscenti, che hanno pubblicato diversi post sui social per diffondere la notizia e sensibilizzare chiunque possa averli incontrati. "Chiunque abbia informazioni utili o li abbia visti, è pregato di contattare immediatamente il 112", recita l'appello.