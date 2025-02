L'assessore regionale Marco Scajola a Sanremo per il Giorno del Ricordo: "Commemoriamo le vittime delle foibe e condanniamo il vile gesto di Basovizza"

L'assessore regionale Marco Scajola ha partecipato oggi alla commemorazione del Giorno del Ricordo a Sanremo in via Martiri delle Foibe. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Sanremo in collaborazione con il Comitato Provinciale di Imperia dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

"Commemorare le vittime delle foibe, barbaramente uccise, ricordare l’esodo e il dolore di intere famiglie italiane. Parliamo di una delle pagine più tragiche e dolorose della nostra storia che non deve ripetersi. Condanno, come già fatto dal presidente Marco Bucci, l’atto di vandalismo che ha colpito in queste ore la foiba di Basovizza. Un gesto inaccettabile che oltraggia la memoria di chi ha perso la vita".

Domani, lunedì 11 febbraio, l'assessore Scajola parteciperà alla Commemorazione del Giorno del Ricordo a Imperia. La cerimonia avrà luogo alle ore 9.30 presso i giardini Martiri delle Foibe di viale Matteotti.