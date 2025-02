Musica contro le mafie, una settimana di eventi tra Sanremo, Bordighera e Ventimiglia

Possono gli artisti “dare di più” e diventare testimoni ed esempi di impegno e consapevolezza, di riflessione e “cittadinanza attiva”? La Musica, il più popolare e universale dei linguaggi, può ancora veicolare messaggi profondi, cantare e suonare desideri di giustizia, scuotere dall’indifferenza dall’apatia e dalla rassegnazione?



L’associazione Musica contro le mafie ci crede convintamente e, con l’intento di unire sotto la bandiera della "responsabilità" le voci di tanti autori italiani, seleziona i giovani artisti che creano brani dedicati ai nostri valori con la collaborazione di musicisti, parolieri, tecnici ed esperti del settore per poi competere nella rassegna “Music for Change”.



I vincitori sono premiati nell’ambito degli eventi collegati al Festival di Sanremo, e grazie all’impegno delle scuole, di Libera, Pace Lavoro Legalità OdV, e di un’ampia rete di associazioni, dall’11 al 13 febbraio, si esibiscono per i giovani del territorio, compresi quelli ospiti della SPES di Ventimiglia, e quelli del progetto Amunì, affidati alla giustizia minorile, provenienti con i loro educatori da Genova e da Torino.



Saranno premiati:

BELLY BUTTON e il coro ONDA, con “Credo"

MARGO’, con “Senza fiato”

ACQUAVIVA, con “Piacere, Sofia”

MOA’, con “Vedrai sarà bellissimo”

Sarà una straordinaria carovana di circa 50 giovani che il 12 Febbraio visiteranno insieme i beni confiscati di Bordighera per approfondire i temi della mentalità delle mafie e della loro infiltrazione nel Nord, del valore della legalità e della tutela dei diritti e della dignità delle persone, dell'impegno civile, della memoria delle vittime innocenti delle mafie.

Il calendario delle attività dall’11 al 13 febbraio

11 febbraio

- ore 9.30 - Club Tenco Sanremo - Presentazione delle canzoni vincitrici

- ore 12.0 0- Palafiori - Premiazione dei vincitori della 15^ edizione di Music for change

12 Febbraio

- ore 10 - Pala Falcone – Camporosso : Concerto per le scuole col progetto Legalmente

- ore 13 - Pranzo e condivisione con gli ospiti della SPES-Ventimiglia

- ore 15 - Artisti di Music for Change e ragazzi del progetto Amunì al campo beni confiscati Bordighera



13 Febbraio

- ore 10 - Aula magna ISS G. Ruffini -Imperia- Concerto per le scuole