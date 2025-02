Riva Ligure: oltre 15mila euro per il sostegno alimentare di 212 anziani

Il Comune di Riva Ligure ha approvato un'importante iniziativa per il sostegno alimentare agli anziani soli residenti nel territorio comunale. Con una delibera della Giunta Comunale, l'amministrazione ha destinato un budget di 15.578,67 euro per l'acquisto e la distribuzione di generi alimentari, con l'obiettivo di supportare gli anziani ultrasettantenni autosufficienti e non, favorendo la loro permanenza a domicilio.

I beneficiari di questa misura sono stati individuati dall'ufficio anagrafe e risultano essere 212 anziani. I generi alimentari saranno acquistati presso esercizi commerciali locali, in un’ottica di valorizzazione del territorio. La distribuzione avverrà attraverso le Opere Parrocchiali di Riva Ligure, con l'aiuto di volontari che consegneranno i pacchi alimentari ai beneficiari. Ogni anziano, o suo delegato, dovrà presentare la lettera ricevuta dal Comune per ritirare gli alimenti.

L'iniziativa, resa esecutiva con votazione unanime della Giunta, mira a migliorare significativamente i servizi sociali del Comune, rispondendo alle necessità di una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile. Il sindaco Giorgio Giuffra ha ribadito l'importanza di questa azione, sottolineando l'impegno dell'amministrazione nel potenziare le misure di assistenza e sostegno per le categorie più fragili.

Questa misura si inserisce nel quadro più ampio degli interventi previsti dal Fondo di solidarietà comunale, che assegna risorse dedicate allo sviluppo dei servizi sociali nei Comuni.