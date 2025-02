Sanremo: i ringraziamenti di un paziente a medici e operatori del reparto di ortopedia dell'ospedale matuziano

"Buonasera Direttore,

con la presente desidero esprimere la mia più profonda gratitudine per l'eccezionale cura che mi è stata fornita, durante la mia degenza, da tutto il team del reparto ortopedia dell'ospedale di Sanremo, in particolare al Primario, ai Medici e a tutto il personale Infermieristico. Colgo l'occasione per sottolineare quanto sia importante e necessario per il paziente e per i familiari il supporto morale.



M.G.".