Ventimiglia, in fiamme il tetto di un'abitazione in corso Europa: incendio spento dai vigili del fuoco (Foto)

Paura questa mattina a Ventimiglia, dove un incendio è divampato sul tetto di un'abitazione disabitata in corso Europa, al civico 5. Le fiamme, visibili anche da lontano, hanno subito allertato i residenti della zona, spingendo alcuni di loro a contattare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco di Sanremo, Ventimiglia e Imperia con la botte e il carro autoprotettori e hanno lavorato intensamente per domare le fiamme ed evitare che l'incendio si propagasse ad altre parti dell'edificio o alle strutture vicine. Secondo le prime informazioni, l'intervento ha permesso di contenere i danni, sebbene sia ancora in corso una valutazione per determinare le cause esatte del rogo e l'entità dei danni subiti dall'abitazione. Durante la mattinata verranno eseguite le operazioni di bonifica.