Sfalci e pulizia a Ventimiglia, nuovi interventi in città: la soddisfazione di Forza Italia

Continuano gli sfalci nella città di Ventimiglia. Diversi gli interventi effettuati nelle settimane scorse come previsto dal piano elaborato dall’Amministrazione comunale.

I lavori di sfalcio dell'erba proseguiranno regolarmente anche nei prossimi giorni. “Nei prossimi giorni - dichiara Forza Italia - termineranno gli ultimi interventi di sfalcio e pulizia che avevamo programmato per il centro storico, più nello specifico nelle aree limitrofe al Funtanin".

Sono state già 'ripulite' via Caduti del Lavoro e il parcheggio e le aree limitrofe alle scuole di Roverino. "Questo ultimo sfalcio fa seguito agli altri importanti interventi già realizzati in via Caduti del Lavoro, una zona della città che per molto tempo è stata dimenticata ma che ad oggi ha visto già un intervento di sfalcio e manutenzione del verde come non si vedeva da anni nonché con l’ulteriore intervento già effettuato nel parcheggio e nelle aree limitrofe alle scuole di Roverino" - dicono soddisfatti gli Azzurri - "Fa piacere che quanto programmato da noi venga portato avanti".