Sanremo: costituito davanti al coordinatore regionale Rassetto il gruppo provinciale di 'Orizzonti Liberali'

Si è costituito ieri sera a Sanremo, alla presenza del coordinatore regionale Victor Rasetto, il gruppo provinciale di Imperia di Orizzonti Liberali, che ha nominato Duccio Guidi come referente.

“Accetto volentieri l'incarico – dice Guidi - proprio per la sua natura assolutamente transitoria, poiché transitoria è questa associazione destinata a confluire il prossimo 8 marzo a Roma nel Partito Liberal-Democratico, data la sua volontà di federare un'area politico-culturale potenzialmente assai vasta, oggi inspiegabilmente frammentata e alternativa ad un bipolarismo inconcludente che in questi anni ha portato indietro l'Italia, semplicemente lasciandola ferma dov'era quando il mondo andava avanti sempre più spedito”.

“Il nostro – termina Guidi - è il Paese delle riforme impossibili (le ‘lenzuolate’ di Bersani) o inutili (il premierato o leggi elettorali su misura) o furbescamente procrastinate finché si può (la Bolkestein), mentre al contrario ha bisogno di un riformismo reale, partecipato, non in funzione di questa o quella categoria o forza politica a seconda dei sondaggi del momento, ma organico e capace di darci un sistema produttivo ed istituzioni più efficienti e adatte a tempi non facili e che si annunciano ancor più duri”.