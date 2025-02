Il Museo Bicknell di Bordighera lancia una campagna di crowdfunding per il nuovo riscaldamento green

Lo storico Museo-Biblioteca Bicknell di Bordighera, sede dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, annuncia il lancio di una campagna di crowdfunding finalizzata all'installazione di un nuovo sistema di climatizzazione sostenibile. L'obiettivo è raccogliere 15.000 euro per sostituire l'attuale impianto con una moderna pompa di calore aria-acqua convertibile con il cambio delle stagioni.

Il progetto non riguarda solo il riscaldamento di un edificio ottocentesco, ma si tratta di preservare un patrimonio culturale inestimabile per oggi e le future generazioni, garantendo al contempo un ambiente confortevole per studiosi e visitatori provenienti dall’Italia e dall’Estero.

L'intervento permetterà di garantire una migliore conservazione del patrimonio librario e documentale, migliorare l’accoglienza del Museo, ottimizzare i costi energetici, liberando risorse per attività culturali e a ridurre significativamente le emissioni di CO2.

La campagna di crowdfunding è stata lanciata il 5 febbraio sulla piattaforma gofundme e resterà attiva fino al 30 giugno 2025. I sostenitori possono contribuire con donazioni di qualsiasi entità, partecipando attivamente alla tutela di uno dei più importanti centri culturali della Liguria e incrementando l’Album d’Oro dei benefattori.