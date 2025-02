CNA SNO Imperia organizza un evento per gli odontotecnici su MDR 2017/745 e GDPR

CNA SNO Imperia promuove un importante evento culturale dedicato agli odontotecnici, in programma il prossimo 21 febbraio 2025 alle ore 16:30 presso la sede di CNA Imperia in Via B. Asquasciati, 12 a Sanremo. L'incontro affronterà tematiche fondamentali per il settore, tra cui l’adeguamento al Regolamento MDR 2017/745, che disciplina i dispositivi medici e impatta direttamente sulla produzione odontotecnica, e al Regolamento GDPR, relativo alla gestione e protezione dei dati sensibili dei pazienti. Saranno inoltre trattati strumenti pratici per la fatturazione elettronica e l’ottimizzazione della comunicazione tra laboratorio odontotecnico e studio dentistico attraverso il portale MyLab.

L’evento sarà aperto dall’introduzione di Cristiano Tomei, coordinatore nazionale di CNA SNO, mentre i relatori saranno Fulvio Sironi e Andrea Caldera di OrisLine Group, azienda leader nello sviluppo di soluzioni digitali specificamente progettate per i laboratori odontotecnici. OrisLine Group, con anni di esperienza nel settore, offre software gestionali avanzati per la digitalizzazione dei flussi di lavoro nei laboratori odontotecnici, facilitando l’adeguamento alle normative e migliorando la produttività attraverso strumenti di automazione, archiviazione digitale e comunicazione integrata con gli studi odontoiatrici. Il portale MyLab, in particolare, consente una gestione efficiente delle commesse, il tracciamento dei dispositivi medici e una maggiore interazione tra professionisti.

A sottolineare l’importanza dell’evento, il direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, ha dichiarato:

“Questa iniziativa si inserisce nel costante impegno di CNA SNO nel tutelare e supportare la categoria degli odontotecnici, professionisti fondamentali nel settore sanitario e produttivo. L’adeguamento alle normative europee rappresenta una sfida complessa per i laboratori odontotecnici, che necessitano di strumenti adeguati e di un quadro normativo chiaro per poter operare in modo efficiente e sicuro. CNA, attraverso questi incontri, si pone come punto di riferimento per accompagnare gli odontotecnici nella transizione digitale e normativa, rafforzando il loro ruolo nel comparto sanitario e garantendo tutele adeguate alla professione”.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati e rappresenta un’occasione imperdibile per aggiornarsi e confrontarsi con esperti del settore.

Per maggiori informazioni e per confermare la propria partecipazione, è possibile contattare CNA Imperia al 347 2915873 o alla mail segreteria@im.cna.it