Sanremo: provvedimento disciplinare per un dipendente del Casinò che 'fischietta' nei corridoi, presa di posizione dell'Ugl

Provvedimento disciplinare per un dipendente del Casinò di Sanremo, aderente all’Ugl Terziario, per aver ‘fischiettato’ nei corridoi della casa da gioco. La notizia era rimbalzata nei giorni scorsi ed aveva ovviamente fatto il giro della città, in particolare all’interno dell’azzardo matuziano.

Il caso ha ovviamente subito fatto sollevare le proteste del sindacato Ugl che ha voluto sottolineare come il dipendente sia in possesso di un curriculum disciplinare immacolato: “Ciò denota – sottolinea il sindacato - oltre che la sua correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro, la totale assenza di qualsiasi possibile recidiva”.

Il dipendente ha intanto fatto ricorso: “Ci auguriamo – prosegue il sindacato – che non si rilevino condizioni di svantaggio nei confronti del nostro rappresentante sindacale rispetto a quelle riservate ad altri colleghi in situazioni analoghe. Inoltre, a dimostrazione dell’apprezzamento dell’attività sindacale del delegato, le adesioni all’Ugl Terziario sono più che raddoppiate nel corso degli ultimi anni. In particolare grazie alla tutela garantita ai lavoratori dal sindacalista che fischietta nei corridoi ed augura sempre, ed a tutti, un saluto festoso”.

Intanto l’Ugl ha comunicato all’azienda l’interruzione delle relazioni sindacali sulla trattativa delle ferie arretrate: “In queste condizioni non ci è possibile garantire un’effettiva assistenza sindacale ai nostri iscritti. Nel contempo, fiduciosi che si possa addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda, stiamo predisponendo iniziative a sostegno del nostro delegato sindacale con il motto ‘Io me ne in… fischio’.”