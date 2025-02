Sanremo: venerdì prossimo al Museo Civico appuntamento con ‘Giardini Anglo – Italiani. Passioni Orticole dalla Liguria alla Sicilia’

Venerdì prossimo alle 16, al Museo Civico a Sanremo, appuntamento con ‘Giardini Anglo – Italiani. Passioni Orticole dalla Liguria alla Sicilia’ a cura di Francesca Centurione Scotto Boschieri ed Alessandro Bartoli.

Alessandro Bartoli e Francesca Centurione Scotto Boschieri esplorano la presenza inglese in Italia, con un focus specifico sulla Sicilia. Ville meravigliose, giardini esotici, feste in maschera e aneddoti curiosi ci accompagneranno in un viaggio speciale nella comunità che più condivide understatement e amore per i giardini con i liguri. Quell’Albione che, come si mostrerà, ha molto in comune con la Britannia e la Liguria di quanto si possa pensare. Seguendo dunque la passione dei fiori si potranno scoprire tante curiosità dei nostri amici d’oltremanica

Francesca Centurione Scotto Boschieri è Presidente degli Amici dei Giardini di Hanbury, Ambasciatrice onoraria di Genova nel Mondo e facente parte del board degli Ambasciatori come coordinatore del gruppo UK. Ha ricevuto ultimamente la prestigiosa onorificenza della Freedom of the City, per il suo impegno con il St. Geoger’s Club, network da lei creato, nell’ideare e agevolare il partenariato tra City of Genoa e City of London, firmato nel Dicembre 2023. Scrittrice, giornalista pubblicista, professore di Storia e critica d’arte, ha scritto tra gli altri testi “Inglesi in Liguria” Sagep 2023, “Italiani a Londra” e “Un tea con Batoni” MPF editore.

Alessandro Bartoli è avvocato, scrittore e saggista, vice presidente della Fondazione De Mari C.R. Savona. Da diversi anni studia la storia della presenza britannica in Riviera e in Italia tra il XVIII e XX secolo. Tra le sue pubblicazioni: Le colonie britanniche in Riviera tra Ottocento e Novecento, Dalla Feluca al Rex. Vagabondi, viaggiatori e grand tourists lungo il Mar Ligure, Un sogno inglese in Riviera. Le stagioni di Villa della Pergola, La regina Vittoria ai Giardini Hanbury, La English Library di Alassio, insieme a Francesca Centurione Scotto Boschieri ha curato il volume Inglesi in Liguria. Castelli, ville, giardini, storie che ha vinto il Premio Anthia 2023.