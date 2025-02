Festival Sanremo 2025: ‘In the Casinò, il salotto dell’after show è servito

Uno spazio nuovo, esclusivo e accattivante: Sanremo vivrà le notti del Festival a suon di musica ‘In the Casinò’, nel rooftop del Casinò di Sanremo, uno tra i luoghi più iconici della città dei fiori.

“Sarà un ‘salotto’ unico - spiega Gianluca Pirazzoli di Time Multimedia – dove protagonista assoluta sarà la musica declinata nelle sue diverse forme. Accoglieremo live show insieme alle radio, proporremo la diretta del Festival e una lunga serie di appuntamenti dedicati, anche con Rai Radio2 e No Name Radio. Un punto di incontro per chi avrà ancora voglia di musica dopo la fine della diretta dall’Ariston”.

‘In the Casino’ sarà anche il luogo dove poter approfondire alcuni temi che da sempre salgono sul palco di Sanremo, così arriveranno i direttori d’orchestra, i cantanti (anche quelli non in gara) e grande spazio verrà dato al food, quello capace di esaltare il meglio della cucina italiana. A tutto questo va aggiunta l’ideazione di nuovi format dedicati al piccolo schermo e i device mobili.

Al termine della serata dall’Ariston, lo spazio si trasformerà in un luogo di magia e improvvisazione: diversi artisti, infatti, si esibiranno in show case e performance inedite, regalando emozioni a sorpresa, dedicati a chi non vuole smettere di ascoltare musica.

Un dj set accompagnerà gli ospiti fino alle 4 del mattino, trasformando “In The Casinò” nel cuore pulsante delle notti sanremesi.

Lo spazio “In The Casinò” sarà arricchito dalla presenza di importanti media partner e appuntamenti speciali, rendendolo un epicentro culturale e di intrattenimento durante il Festival di Sanremo.

Rai Radio 2 sarà l’unico media-partner ufficiale degli showcase e degli after show, contribuendo a portare l’energia della kermesse anche oltre il palco dell’Ariston.

Sarà presente anche Radio No Name, la web radio della Rai, insieme ad emittenti come Radio Bella e Monella e Radio Birikina, pronte a raccontare l’atmosfera esclusiva di questo spazio.

Di grande appeal il corner di San Marino Rtv, mentre Tv Loft sarà protagonista con il format ‘Comodo’, co-prodotto da Time Multimedia ed Enpi Entertainment. Il programma, condotto da Niccolò Agliardi e diretto da Matteo Forzano, offrirà un nuovo punto di vista sulla musica e sui suoi protagonisti, andando oltre la dimensione artistica.

Un altro momento speciale sarà il format “Sanremo, i maestri della musica”, condotto da Federico Sacchi - musicteller, che guiderà il pubblico alla scoperta delle figure chiave della musica sanremese.

In the Casinò’ ospiterà inoltre la presentazione del documentario ‘Nicola vs Pietrangeli’, dedicato alla leggendaria figura del tennista Nicola Pietrangeli e un evento legato alla sostenibilità con l’assegnazione dell’Eco Move Prize, il premio organizzato da Lilith Factory in collaborazione con il Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) per promuovere iniziative green nel mondo della mobilità e dello sport.

Per la prima volta, questo esclusivo rooftop del Casinò di Sanremo sarà aperto ai protagonisti della settimana del Festival, diventando un punto di riferimento per artisti, media e appassionati di musica.