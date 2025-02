Festival 2025: gli anziani ospiti di 'Vivere Over' visiteranno Casa Sanremo incontrando gli artisti e gli addetti ai lavori

Vivere Over è partner tecnico di Casa Sanremo, il celebre spazio dedicato agli eventi collaterali del Festival della Canzone Italiana. Grazie a questa collaborazione, Vivere Over offrirà agli Ospiti dell’Over Senior Residence di Sanremo un’opportunità unica: visitare Casa Sanremo, incontrare gli artisti e partecipare alla visione del Festival negli Studios dedicati.

L’iniziativa di Vivere Over rappresenta un passo significativo nel promuovere il cambiamento culturale verso una visione della terza età come momento di vita ricco di opportunità, socialità e crescita personale. La partecipazione a Casa Sanremo rappresenta un’ulteriore dimostrazione di come Vivere Over si impegni a valorizzare il presente degli Anziani indipendenti, offrendo loro esperienze uniche e momenti di autentica condivisione.

“Siamo orgogliosi di collaborare con una realtà prestigiosa come Casa Sanremo per dare voce e spazio ai nostri Ospiti, dimostrando che la terza e quarta età possono essere vissute con entusiasmo e pienezza – spiega Lino di Lernia, Fondatore e COO di Vivere Over – Questa iniziativa è perfettamente in linea con la nostra missione di migliorare la qualità di vita dei nostri residenti e di tutti i senior in Italia”.

Attraverso iniziative come questa, Vivere Over intende ribadire il proprio ruolo di promotore di un cambiamento culturale che trasforma la terza età in nuove opportunità. La partnership con Casa Sanremo è un esempio concreto della loro missione: rendere l’età un valore aggiunto e non un limite.