Sanremo: distilleria clandestina scoperta in carcere e reazione di un detenuto, agente della Polizia Penitenziaria picchiata

Nuovo episodio di violenza nel carcere di Sanremo. I fatti sono avvenuti ieri mattina quando, nel corso di una perquisizione, sono stati trovati in tre celle della terza sezione, diversi secchi di frutta che stava macerando con la grappa.

Uno dei detenuti, di origine magrebina, si è scagliato contro gli agenti che hanno sequestrato il tutto, provocando la caduta di una agente che, trasportata al pronto soccorso, è stata poi dimessa con una prognosi di 5 giorni. “Il tanto sbandierato decreto (infaustamente definito svuota-carceri) – ha detto Fabio Pagani, segretario regionale della UilPa - palesemente non ha prodotto alcun effetto tangibile e ora si scopre pure che la declamata possibilità di ampliare il ricorso alle misure alternative, anche con l’introduzione dell’albo delle comunità, se e quando andrà in esecuzione, potrà interessare al massimo 206 detenuti all’anno. A fronte di un sovraffollamento in costante crescita e che fa già segnare 16mila ristretti oltre i posti disponibili, è come discutere del sesso degli angeli. Analogamente, le ripetutamente propagandate assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria, al cui reale fabbisogno mancano più di 18mila agenti, bastano a malapena a coprire il turn over”.

“La crisi del sistema d’esecuzione penale – termina Pagani - e, particolarmente, di quello inframurario è tale da richiedere misure di carattere emergenziale. Va deflazionata la densità detentiva, necessita potenziare urgentemente il Corpo di polizia penitenziaria, ai cui appartenenti continuano a essere negati diritti anche di rango costituzionale, serve assicurare l’assistenza sanitaria e vanno messe in campo riforme complessive. Politicamente e moralmente, occorre fermare la carneficina e restituire legalità alle carceri, per chi vi è ristretto e per chi, lavorandoci, cerca ogni giorno per come può di mettere una pezza alle moltissime falle, non sempre riuscendovi in un contenitore che fa acqua da tutte le parti”.