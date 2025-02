Sanremo 2025, triplicate le domande per partecipare all’estrazione dei biglietti di 'Domenica In': sfiorata quota 5000

Hanno sfiorato quota 5000 le domande pervenute on line per partecipare all’estrazione dei biglietti di Domenica In, in programma al Teatro Ariston domenica 16 febbraio, voluta dall’amministrazione comunale: è stato quindi triplicato il risultato dello scorso anno, quando sono state presentate 1500 richieste.

Le domande provengono da tutta Italia, a sottolineare ulteriormente il grande interesse che la trasmissione televisiva condotta da Mara Venier e trasmessa da Rai Uno continua a suscitare.

Questa mattina è avvenuta l’estrazione telematica (non tenendo contro quindi dell’ordine di presentazione delle domande) e sono stati individuati gli assegnatari che verranno contattati telefonicamente dall’ufficio URP a partire da domani.

Si ricorda che sarà possibile ritirare i biglietti ESCLUSIVAMENTE all’URP nelle seguenti date: