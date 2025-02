Sanremo: il Liceo Cassini al MiCo Centro Congressi di Milano il Next Generation AI (Foto)

Dal 31 gennaio al 3 febbraio si è svolto al MiCo Centro Congressi di Milano il Next Generation AI, il primo summit nazionale della scuola sull’intelligenza artificiale, anche una delegazione del Liceo Cassini, costituita da 4 alunni di 4G e 4F, scelti dal Ministero in qualità di eccellenze del Liceo, accompagnati dalla prof.ssa Patrizia Magnoni.

Promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito dell’iniziativa “Scuola Futura”, il Next Generation AI Summit è il primo grande evento nazionale dedicato all’esplorazione delle potenzialità e delle implicazioni dell’Intelligenza Artificiale in ambito formativo. Per la prima volta, più di 1.500 rappresentanti delle scuole italiane (studenti, docenti e dirigenti scolastici) si riuniranno per confrontarsi sui principali temi legati all’AI e alle sue applicazioni nel sistema educativo, realizzando un grande laboratorio di orientamento nell’ambito delle iniziative di promozione delle discipline STEM, previste all’interno del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. L’obiettivo è contribuire al posizionamento della scuola italiana come ecosistema inclusivo, sostenibile e competitivo, in cui l’adozione consapevole dell’AI promuova la personalizzazione e l’innovazione della didattica, ponendo al centro del dibattito le questioni etiche e sociali, in un’ottica di trasparenza, sicurezza ed e effettiva utilità.

Il Summit si inserisce nel programma di iniziative di Scuola Futura, finalizzate a diffondere nella scuola italiana nuove competenze e cultura digitale, con l’intento di accrescerne il potenziale di interdisciplinarità, internazionalizzazione, interculturalità, inclusione e dialogo intergenerazionale. Il Summit è strutturato attorno a quattro indirizzi tematici e strategici – persone, luoghi, tecnologie, metodologie – che si traducono in altrettanti spazi immersivi al MiCo, Centro Congressi, sotto la spettacolare “cometa” aerea e argentea progettata dall’architetto Mario Bellini. Durante quattro intense giornate si sono susseguire interessantissime conferenze ,tenute da illustri relatori come Rita Cucchiara, ingegnere elettrico e informatico italiano di fama internazionale, professoressa di ingegneria informatica presso il dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari presso UNIMORE . All’evento ha presenziato anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che alle 18.20 ha salutato la platea con un discorso conclusivo.