Bordighera: lunedì prossimo l'incontro con le associazioni di categoria per le richieste dei pescatori

E’ previsto per lunedì prossimo, in piena collaborazione con le associazioni di categoria Coldiretti Impresa Pesca Liguria, Confcooperative Fedagri Pesca Liguria e Legacoop Liguria Agroalimentare e con Regione Liguria, un confronto in Comune per chiarire le posizioni dell’Amministrazione Comunale di Bordighera e le richieste pervenute dai pescatori in merito al nuovo piano tariffario e alle disposizioni di sicurezza nell’area del porto turistico.

L’incontro è stato fissato in ottica di massima cooperazione, con la disponibilità di tutte le parti coinvolte.