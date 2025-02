Molini Di Triora: incidente per una donna in moto, intervento del Grifo

Una donna di 46 anni nel corso della mattinata ha perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente sull'asfalto. L'incidente è avvenuto a Molini Di Triora dove sono immediatamente intervenuti i soccorsi: l'ambulanza Alfa2 della Croce Rossa di Santo Stefano al Mare e l'elicottero Grifo.

Dai primi accertamenti, la donna avrebbe riportato una frattura a un arto inferiore.

L'elisoccorso si è quindi sollevato in volo trasportando la donna all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le autorità stanno ora ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto per chiarire le cause dell'incidente.