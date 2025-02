Solana tornerà a quota 150$ nelle prossime settimane, secondo gli esperti: il presale di Panshibi

Il prezzo di Solana è in calo, e gli esperti prevedono che potrebbe tornare a 150$ a breve. Mentre questa previsione potrebbe preoccupare gli investitori di SOL, i trader più esperti stanno già spostando l’attenzione su un nuovo progetto che gli analisti considerano la prossima crypto con un potenziale di crescita da x100: Panshibi (SHIBI). Questa nuova meme coin unisce AI, Social-Fi e la popolarità dei panda, posizionandosi come uno dei progetti più promettenti per il 2025.

Panshibi: la meme coin destinata a dominare il 2025

Panshibi sta facendo scalpore nel settore delle meme coin, attirando l’attenzione degli investitori grazie al suo ecosistema basato sull’intelligenza artificiale, all’interazione sociale e ai generosi premi di staking. Al centro del progetto c’è il token $SHIBI, che offre diritti di governance, un modello stake-to-earn con APY fino al 1.200% e vantaggi VIP per i primi investitori.

La prevendita è già iniziata e, nei prossimi giorni, il prezzo salirà presto da 0,003$ a 0,004$, quindi gli investitori dovrebbero entrare velocemente prima del prossimo aumento. Il prezzo di Panshibi (SHIBI) cresce ad ogni fase della prevendita, consentendo ai primi acquirenti di massimizzare i profitti prima del lancio sugli exchange principali come Uniswap.

Sicurezza e trasparenza sono le massime priorità. Un audit completo di Coinsult garantisce un investimento sicuro, con liquidità bloccata per 10 anni e i token del team bloccati per due anni. Dopo il presale, il controllo del token sarà totalmente ceduto alla community, rendendo il progetto completamente decentralizzato.

Con un hype in continua crescita e analisti che prevedono un'impennata del 145.000% dopo il lancio, Panshibi si posiziona come la prossima grande meme coin. Mentre Solana (SOL) continua a dominare i titoli, il potenziale esplosivo di Panshibi e il suo basso prezzo di ingresso la rendono l’opportunità perfetta per chi cerca investimenti ad alto rischio e alto rendimento.

Non perdere questa occasione: accedi ora al presale e assicurati i tuoi token prima del prossimo aumento di prezzo!

Solana verso quota 150$: cosa dicono gli esperti

Mentre Panshibi si prepara a diventare la prossima crypto con potenziale da x100, il prezzo di Solana continua a perdere slancio. Gli analisti si aspettano che SOL scenda a 150$ a breve. Attualmente, il valore di Solana è di 230$, con un calo del 10% nell'ultima settimana.

Sebbene l’adozione istituzionale generi ottimismo – con Visa che ha integrato Solana per i pagamenti in USDC – il token SOL non riesce a scrollarsi di dosso il suo trend ribassista. Inoltre, il prossimo aggiornamento Sonic, previsto per novembre 2024, potrebbe non avere un impatto significativo sul mercato.

Se Solana dovesse scendere sotto i 150$, potrebbe segnare un cambio di direzione, portando con sé forti reazioni del mercato.

Non perdere l'opportunità da x100 di Panshibi

Mentre il prezzo di Solana è incerto, la prevendita di Panshibi è dove si stanno concentrando i veri movimenti di mercato. Il settore delle meme coin ha attualmente una valutazione di 115 miliardi di dollari, e Panshibi si prepara a catturare una fetta importante di questo mercato in forte crescita.

Non perdere l’occasione di investire nella più grande meme coin del 2025! Il presale non durerà per sempre e, una volta concluso, inizierà la vera FOMO.

Disclaimer: Questo articolo ha uno scopo puramente informativo e non è da intendersi come consulenza sugli investimenti. Il contenuto non costituisce una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere titoli o strumenti finanziari. I lettori dovrebbero fare le proprie ricerche e rivolgersi a consulenti finanziari prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Le informazioni presentate potrebbero essere obsolete e non più attuali. Accedendo e leggendo questo articolo, l'utente accetta le informazioni e la clausola di esclusione della responsabilità di cui sopra.