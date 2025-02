Bordighera, lavori in via Coggiola. Ingenito: "Garantiremo più sicurezza e migliore viabilità" (Foto)

Sono iniziati i lavori in via Coggiola a Bordighera che prevedono l'ampliamento di un tornante per agevolare e migliorare la viabilità.

"Lavori in corso in via Coggiola: garantiremo più sicurezza e migliore viabilità grazie all’ampliamento del tornante nei pressi di via al Confine" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

"Verrà, dunque, risolta l’ultima criticità rimanente dopo l’allargamento dell’intersezione con la via Romana, realizzato tra 2020 e 2021, grazie agli oneri di urbanizzazione dell’operazione Angst" - sottolinea il primo cittadino.