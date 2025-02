Festival di Sanremo, da domani al via le candidature per partecipare a 'Domenica In'

Il comune di Sanremo informa che dalle ore 9 di domani (1° febbraio) alle ore 23.59 del 2 febbraio sarà possibile compilare il modulo on line per partecipare all’estrazione dei biglietti di “Domenica In”.

Infatti, in occasione della trasmissione televisiva che si svolgerà domenica 16 febbraio al Teatro Ariston, condotta da Mara Venier e trasmessa da Rai Uno, anche quest’anno l’Amministrazione comunale organizza l’estrazione di alcuni biglietti per assistere al programma.

Per partecipare, è necessario compilare un apposito modulo esclusivamente on line alla pagina web https://www.comune.sanremo.im.it/pagina324_biglietti-domenica-inh.html con l’indicazione dei dati richiesti.

Le informazioni si trovano anche nel menù a sinistra, nella sezione “Vivere Sanremo”, “Eventi e Manifestazioni”.

Le domande verranno accettate dal sistema esclusivamentedalle ore 9 del 1° febbraio alle ore 23.59 del 2 febbraio.

L’estrazione, in modo telematico, avverrà il 3 febbraio:ciò significa che saràsufficiente presentare la richiesta negli orari indicati in quanto, procedendo ad estrazione, non si terrà conto dell’ordine di iscrizione.

Successivamente, a partire dal 4 febbraio, gli assegnatari verrà contattati telefonicamente direttamente dall’ufficio URP.

Si precisa che verrà presa in considerazione una sola richiesta per 2 nominativi con l'avvertenza che, per questioni di sicurezza, ad ogni biglietto dovrà essere associato il nominativo dell'usufruitore dello stesso.

Pertanto i biglietti saranno strettamente personali.

Sarà possibile ritirare i biglietti esclusivamente all'URP nelle seguenti date:

- giovedì 13 febbraio, 9 -13

- venerdì 14 febbraio,9-13 e 14 – 17

- sabato 15 febbraio, 8 - 14

- domenica 16 febbraio, 8 - 14