Nuovo parcheggio temporaneo al posto dell'ecomostro di Portosole: l'analisi del consigliere Luca Marvaldi

“Ho effettuato personalmente i rilievi dell'area con gli strumenti tecnici per velocizzare la pratica e affiancare i nostri uffici che hanno ben colto l'importanza di questa iniziativa. Ancora qualche adempimento per la concessione e la città potrà contare su 150/200 posti auto in più sfruttando l’area dell’ex ecomostro di Portosole. Il lavoro di smantellamento dell'area è avanzato in modo coordinato rispettando la tempistica condivisa con il Comune e per questo ringrazio l'amministrazione dell'approdo per il lavoro svolto. Seguirò attentamente l'evoluzione dei diversi cantieri e anche quello delle opere che Portosole dovrà eseguire a scomputo per il futuro albergo a 5 stelle. Queste attività non subiranno nessun tipo di rallentamento perché i cantieri sono indipendenti. Parliamo ad esempio della rotonda di San Martino, la cui Conferenza dei Servizi è ai primi di marzo". Interviene in questo modo il Consigliere comunale di 'Anima', Luca Marvaldi, commentando la scelta del parcheggio a Portosole, dove sorgeva il cosiddetto 'Ecomostro'.

"Sono contento - prosgue - che si stia formando in Consiglio un gruppo di lavoro coeso e capace di condividere i diversi progetti e spero che questo schema di comunicazione valga anche e soprattutto per la Giunta, che compie gli atti di amministrazione che non sono riservati al Consiglio a cui spettano gli atti di indirizzo. Il consigliere comunale è un punto di riferimento per i cittadini e garantisce il buon funzionamento della democrazia a livello locale. La sua attività è fondamentale per assicurare che le decisioni prese siano nell’interesse della collettività e che l’amministrazione comunale operi in modo efficace e trasparente. Per fare tutto questo c'è bisogno di condivisione, la parola principe per poter essere edotti delle diverse pratiche e creare anche un senso di corresponsabilità per le azioni amministrative".

"Anima è in evoluzione - termina Marvaldi - ed è un onore farne parte. Sergio Tommasini ha dato un'impronta forte che mette al centro le persone, Stefano Puppo oggi sta prendendo in mano i diversi problemi e sarà un interlocutore politico di esperienza che potrà incidere positivamente sull'amministrazione. Insieme ai miei colleghi consiglieri, e agli altri gruppi consiliari della maggioranza del Sindaco Mager, sono sicuro che faremo la differenza".