Governo. Senatore Berrino (FdI): "Opposizione giudiziaria è metodo vecchio e inadeguato"

“Il governo Meloni lavora incessantemente per difendere la sicurezza dei cittadini e, in assenza di un’opposizione politica efficace, la sinistra torna a usare il metodo giudiziario per provare a imbastire un goffo argine. Metodo vecchio, ma sempre inadeguato e irriverente nei confronti dei risultati elettorali. Sicuro che proseguiremo lungo la nostra strada senza lasciarci intimorire, esprimo solidarietà al presidente Meloni, al sottosegretario Mantovano e ai ministri Nordio e Piantedosi”.



Così in una nota il senatore Gianni Berrino, Presidente Provinciale di fdI.