Italia nella morsa del crimine: in aumento i reati digitali e i furti in casa, la nostra provincia all’ottavo posto nazionale

L’Italia è sotto scacco della criminalità, soprattutto quella ‘digitale’ e predatoria. Nonostante negli ultimi dieci anni siano stati registrati oltre 341 casi per 100.000 abitanti, con una riduzione del 32,1% rispetto al 2013, alcune categorie di crimini mostrano una tendenza opposta. Confermando il trend in crescita rispetto al 2022 con +3,8% dei reati denunciati. Nella sua ultima infografica l’Unicusano mostra come i reati digitali abbiano visto un incremento del 10% e i furti in abitazione del 3,8% rispetto a un anno fa.

Le città metropolitane, come Milano e Roma, risultano particolarmente esposte, contribuendo da sole al 15% delle denunce complessive, con Milano che registra il primato di 7.093 denunce ogni 100.000 abitanti. In terza posizione Firenze, dove sono in aumento le rapine per strada. Certo è che, complessivamente, nei centri urbani e turistici aumentano i reati contro il patrimonio. A livello macroregionale, se al Nord abbondano furti e truffe, il Mezzogiorno è ancora nella morsa della criminalità organizzata. Nella classifica delle prime 10 province c’è purtroppo anche Imperia che, nel 2023, ha registrato 10.105 denunce, praticamente nulla rispetto alle 230mila di Milano ed alle 256mila di Roma ma che, nel rapporto con gli abitanti, la vede all’ottavo posto con 4.825 denunce ogni 100.000 (in provincia se ne contano circa 220mila).

Nel suo studio sulla criminalità in Italia l’Unicusano illustra quanto il panorama dei crimini sia variegato, diretta conseguenza della complessità della società moderna. I reati contro il patrimonio, come furti e truffe, costituiscono il 35% delle denunce, mentre i reati contro la persona, che includono violenze e minacce, rappresentano il 12%. A queste categorie tradizionali si aggiungono i crimini digitali, una sfida in rapida espansione che richiede approcci innovativi per essere contrastata efficacemente.