Le emittenti radiofoniche del gruppo Mediaset anche quest'anno a Villa Nobel con la formula 'ExtraFestival'

Progetto che vince non si cambia: per il quarto anno consecutivo le radio del Gruppo Mediaset (Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio) insieme a Radio Norba, Radio Divina e Lady Radio, saranno presenti a Sanremo in una delle location di maggiore prestigio della città. Villa Nobel dal 10 al 15 febbraio si trasformerà nel loro quartier generale. Durante la settimana 'Sanremo Extrafestival', così si chiama il progetto a Villa Nobel, sarà punto di riferimento per gli artisti in gara e gli ospiti del Festival, per celebrities e addetti ai lavori che recandosi in un unico luogo verranno accolti in un vero e proprio hub radio-social-TV dove potranno raccontarsi attraverso le radio, le attività speciali digital e social e le iniziative dei partner.

Dislocati nelle diverse postazioni all’interno della villa e nel parco, nel corso di tutta la giornata i conduttori delle radio accoglieranno gli artisti in gara al Festival, ospiti, influencer e con loro chiacchiereranno di musica, attualità, costume. Su Radio 105 ogni giorno Camilla Ghini e Daniele Battaglia condurranno in diretta da Villa Nobel “105 Take Away” e le interviste ai cantanti andranno ad arricchire anche il programma della sera “105 Night Express”. Mariasole Pollio sarà padrona di casa di “105 Loves Music” la domenica alle 12. Su R101 Melita Toniolo e Rebecca Staffelli intervisteranno gli artisti e si collegheranno con gli studi di Milano nel corso di tutto il pomeriggio. Il venerdì mattina Fernando Proce trasmetterà in diretta il suo “Procediamo”.

Radio Monte Carlo sarà presente a Sanremo con Giorgia Venturini che si collegherà da Villa Nobel due volte al giorno. Gli artisti in gara al Festival saranno intervistati su Radio Subasio che aprirà all’interno della propria programmazione tanti momenti dedicati. Il sabato, inoltre, Gloria Gallo trasmetterà da Villa Nobel il suo programma. Tutti i cantanti saranno intervistati anche da Radio Norba presente a Sanremo con Rosaria Rollo e Daniele Colacicco. Eva Edili e Franceskino saranno i conduttori di Radio Divina e Lady Radio e trasmetteranno in diretta tutti i giorni dalla postazione all’interno della villa.

Il pubblico potrà accedere liberamente al parco di Villa Nobel dal lato della passeggiata a mare. All’interno di un’area privilegiata potrà così assistere ai programmi di Radio 105 che si svolgeranno in esterna e prendere parte alle attività organizzate dai numerosi partner presenti. Per il secondo anno consecutivo, inoltre, sarà presente come partner istituzionale la Regione Puglia con le sue eccellenze. 'Sanremo Extrafestival ha il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Sanremo.