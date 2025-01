Sanremo, novità per il pagamento delle multe: non ci si deve più recare al comando della polizia locale

La Polizia Locale di Sanremo continua il processo di semplificazione nell'accertamento e contestazione delle violazioni al codice della strada. Dal 3 febbraio, infatti, non sarà più operativa la cassa al Comando in via Giusti 22, proprio perché non sarà più necessario recarsi in sede per pagare le contravvenzioni. E’ la conseguenza dell'utilizzo, già da alcuni mesi, di strumenti informatici che rendono più agili le procedure a carico dei destinatari di sanzioni, sia per gli atti spediti che per i preavvisi posizionati direttamente sui veicoli in sosta vietata.

"Grazie alla presenza di un QRCODE e ad altri dati è possibile pagare senza alcun rischio di errori d'importo o di targa, in quanto il sistema propone già l’importo corretto e il riferimento al veicolo sanzionato", spiegano il comandante Fulvio Asconio e la vice comandante Erica Biondi Zoccai. I metodi di pagamento sono numerosi e svincolati da limiti di giorni e orario: si può utilizzare l’home banking oppure versare il dovuto negli uffici postali, nelle tabaccherie, ricevitorie, sportelli bancomat, supermercati e altri soggetti abilitati.

L'elenco integrale dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) è pubblicato all’indirizzo informatico. L’Ufficio Verbali sarà comunque aperto al pubblico nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 15.30, per informazioni e pratiche relative ai verbali e alle procedure sanzionatorie. E, in casi particolari, è possibile chiedere un appuntamento scrivendo all'indirizzo mail p.m.verbali@comunedisanremo.it.