"I bambini no!", Vallecrosia ricorda l’eccidio del 17 agosto 1944 a Montalto Ligure (Foto)

Vallecrosia ricorda l’eccidio del 17 agosto 1944 a Montalto Ligure in occasione della Giornata della Memoria. E' stato il tema al centro dell'incontro che si è tenuto ieri pomeriggio nella sala polivalente a Vallecrosia dove Nanni Perotto ha presentato il libro "I bambini no! L’eccidio del 17 agosto 1944 a Montalto Ligure".

Tra il pubblico presente vi erano anche i consiglieri regionali Armando Biasi e Veronica Russo. "Un pomeriggio pieno di emozioni" - dice il sindaco pro tempore di Vallecrosia Marilena Piardi presente insieme agli assessori Pino Ierace e Denis Perrone e ai consiglieri comunali Sandrino Anastasio e Fabio Perri - "Questo libro fa memoria di quei fatti ed è dedicato ai bambini e alle bambine di tutte le guerre. Un incontro per riflettere insieme sul valore della memoria".

Giovanni 'Nanni' Perotto è un insegnante del liceo Aprosio laureato in scienze religiose e filosofia. Appassionato di lettura e scrittura, ha pubblicato il volume "I bambini no! L’eccidio del 17/8/1944 a Montalto Ligure" (Genova, De Ferrari, 2023). Inoltre, per il teatro ha scritto "I bambini no!", monologo sull’eccidio del 17 agosto 1944 e spettacoli sulla vita di Gertrud Stein e Van Gogh.