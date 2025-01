Ventimiglia in lutto per la morte di Marco Ottonello

Ventimiglia è in lutto per la morte di Marco Ottonello, scomparso all'età di 85 anni nella casa di riposo San Secondo nella città alta.

Lascia la moglie Maria Verrando, il figlio Enrico, la nuora Francesca, la nipote Orsola, i parenti e gli amici. La triste notizia ha gettato nello sconforto la comunità che si stringe attorno alla famiglia di Marco, noto in città soprattutto per aver ricoperto, per molti anni, il ruolo di presidente dell’associazione Anget - Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d'Italia di Ventimiglia.

Il funerale avrà luogo oggi pomeriggio, sabato 25 gennaio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Nicola da Tolentino ove verrà celebrata la santa messa di suffragio alla presenza della salma.